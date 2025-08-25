Semana do futebol feminino: finais do Brasileirão, brasileiras em campo pelo mundo e mais
Estrelas da Seleção Feminina entram em campo pela NWSL e Liga F
A semana será cheia no futebol feminino, com decisões no Brasileirão A1 e A2, Champions League Feminina e brasileiras em campo na NWSL e Liga F. O Lance! reuniu os principais jogos.
Confira os jogos da semana no futebol feminino
Brasileirão A2, final
- Santos x Botafogo - sábado (30), 15h, Vila Belmiro - Transmissão: TV Brasil
Brasileirão A1, semifinal
- Corinthians x São Paulo - domingo (31), 10h30, local a definir - Transmissão: Globo, Sportv
NWSL (Estados Unidos), 18ª rodada
- Racing Louisville x Houston Dash - sexta-feira (29), 20h30 - Transmissão: NWSL+
- Orlando Pride x Gotham - sexta-feira (29), 21h00 - Transmissão: Canal Goat e NWSL+
- Seattle Reign x San Diego Waves - sexta-feira (29), 23h30 - Transmissão: NWSL+
- KC Current x NC Courage - sábado (30), 20h30 - Transmissão: Canal Goat e NWSL+
- Washington Spirit x Chicago Stars - domingo (31), 17h - Transmissão: NWSL+
Champions League Feminina, pré-eliminatória
A segunda fase do pré-eliminatório da Champions League começa nesta quarta-feira (27), com 21 confrontos, e continua no sábado (30). Os times classificados avançam para a próxima fase, a última antes da fase de grupos, quando se juntam aos nove times que entram diretamente nesta etapa - Arsenal, Lyon, PSG, Bayern de Muniquem Wolfsburg, Barcelona, Chelsea, Benfica e Juventus.
- Manchester United x PSV - quarta-feira (27), 7h
- Roma x Aktobe - quarta-feira (27), 10h
- Brann Kvinner x Inter de Milão - quarta-feira (27), 11h
- Hammarby x Zhytlobud-1 - quarta-feira (27), 14h
Liga F (Espanha), 1ª rodada
Com diversas estrelas da Seleção Feminina em campo, como Antonia e Yasmim no Real Madrid, e Luany e Gio Garbelini, a Liga F da temporada de 2025/2026 começa nesta semana.
- Barcelona x Alhama CF - sábado (30), 20h - Transmissão: Dazn
- Espanyol x Atlético de Madrid - domingo (31), 12h - Transmissão: Dazn
- Madrid CFF x Real Sociedad - domingo (31), 18h - Transmissão: Dazn
- DUX x Real Madrid - domingo (31), 20h - Transmissão: Dazn
Liga Mexicana Feminina, 8ª rodada - Liga MX, Apertura
- Pumas x Tijuana - segunda-feira (25), 21h
- Puebla FC x Club León - segunda-feira (25), 22h
- Cruz Azul x Toluca - terça-feira (26), 18h45
- Querétaro x Tigres - terça-feira (26), 20h
- Pachuca x Atlas - terça-feira (26), 22h
- Guadalajara x Monterrey - terça-feira (26), 22h05
- América x Santos Laguna - quinta-feira (28), 22h
