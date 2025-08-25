menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Semana do futebol feminino: finais do Brasileirão, brasileiras em campo pelo mundo e mais

Estrelas da Seleção Feminina entram em campo pela NWSL e Liga F

Semana do futebol feminino terá Marta em campo pela NWSL
imagem cameraMarta em campo pelo Orlando Pride (Foto: Reprodução/Instagram)
WhatsApp-Image-2025-03-27-at-16.45.12-aspect-ratio-1024-1024
Sharon Nigri Prais
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/08/2025
06:40
  • Matéria
  • Mais Notícias

A semana será cheia no futebol feminino, com decisões no Brasileirão A1 e A2, Champions League Feminina e brasileiras em campo na NWSL e Liga F. O Lance! reuniu os principais jogos.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira os jogos da semana no futebol feminino

Brasileirão A2, final

  • Botafogo x Santos - terça-feira (26), 21h, Nilton Santos - Transmissão: TV Brasil
  • Santos x Botafogo - sábado (30), 15h, Vila Belmiro - Transmissão: TV Brasil

Brasileirão A1, semifinal

➡️Corinthians e Cruzeiro vencem os jogos de ida da semifinal do Brasileirão Feminino

NWSL (Estados Unidos), 18ª rodada

  • Racing Louisville x Houston Dash - sexta-feira (29), 20h30 - Transmissão: NWSL+
  • Orlando Pride x Gotham - sexta-feira (29), 21h00 - Transmissão: Canal Goat e NWSL+
  • Seattle Reign x San Diego Waves - sexta-feira (29), 23h30 - Transmissão: NWSL+
  • KC Current x NC Courage - sábado (30), 20h30 - Transmissão: Canal Goat e NWSL+
  • Washington Spirit x Chicago Stars - domingo (31), 17h - Transmissão: NWSL+

Champions League Feminina, pré-eliminatória

A segunda fase do pré-eliminatório da Champions League começa nesta quarta-feira (27), com 21 confrontos, e continua no sábado (30). Os times classificados avançam para a próxima fase, a última antes da fase de grupos, quando se juntam aos nove times que entram diretamente nesta etapa - Arsenal, Lyon, PSG, Bayern de Muniquem Wolfsburg, Barcelona, Chelsea, Benfica e Juventus.

  • Manchester United x PSV - quarta-feira (27), 7h
  • Roma x Aktobe - quarta-feira (27), 10h
  • Brann Kvinner x Inter de Milão - quarta-feira (27), 11h
  • Hammarby x Zhytlobud-1 - quarta-feira (27), 14h

Liga F (Espanha), 1ª rodada

Com diversas estrelas da Seleção Feminina em campo, como Antonia e Yasmim no Real Madrid, e Luany e Gio Garbelini, a Liga F da temporada de 2025/2026 começa nesta semana.

  1. Barcelona x Alhama CF - sábado (30), 20h - Transmissão: Dazn
  2. Espanyol x Atlético de Madrid - domingo (31), 12h - Transmissão: Dazn
  3. Madrid CFF x Real Sociedad - domingo (31), 18h - Transmissão: Dazn
  4. DUX x Real Madrid - domingo (31), 20h - Transmissão: Dazn

Liga Mexicana Feminina, 8ª rodada - Liga MX, Apertura

  1. Pumas x Tijuana - segunda-feira (25), 21h
  2. Puebla FC x Club León - segunda-feira (25), 22h
  3. Cruz Azul x Toluca - terça-feira (26), 18h45
  4. Querétaro x Tigres - terça-feira (26), 20h
  5. Pachuca x Atlas - terça-feira (26), 22h
  6. Guadalajara x Monterrey - terça-feira (26), 22h05
  7. América x Santos Laguna - quinta-feira (28), 22h
Cruzeiro comemora gol contra o Palmeiras pela semifinal do Brasileirão Feminino
Cruzeiro venceu o Palmeiras por 3 a 1 na semifinal do Brasileirão Feminino (Foto: Cris Mattos/Staff Images Woman/CBF)

