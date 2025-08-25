menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Corinthians tem o melhor ataque do Brasileirão Feminino 2025

Brabas estão na semifinal da competição e buscam sétimo título nacional

Corinthians vence Cruzeiro na última rodada da primeira fase do Brasileirão feminino. (Foto: Rebeca Reis/ Staff Images Woman/ CBF)
imagem cameraGabi Zanotti e Vic Albuquerque estão entre as artilheiras do Corinthians na temporada. (Foto: Rebeca Reis/ Staff Images Woman/ CBF)
Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 25/08/2025
15:31
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Corinthians tem o ataque mais eficiente desta edição do Brasileirão Feminino. Com a vitória por 2 a 0 sobre o São Paulo, neste domingo (24), as Brabas chegaram a 52 gols em 18 jogos, alcançando uma média de quase três gols por partida (2,9).

continua após a publicidade

Relacionadas

Na artilharia interna, o time conta com equilíbrio e variedade de opções: Jheniffer e Vic Albuquerque, ambas com 8 gols, lideram a lista. Na sequência aparecem Gabi Zanotti, com 7, além de Jaque Ribeiro e Letícia Monteiro, cada uma com 6 bolas na rede.

➡️ Conmebol define data do sorteio da Libertadores Feminina

Melhores ataques do Brasileirão

O Corinthians aparece como dono do ataque mais poderoso do Brasileirão Feminino A1, com 54 gols marcados somando fase de grupos e mata-mata. Logo atrás, o Palmeiras confirma sua força ofensiva e ocupa a vice-liderança com 44 tentos.

continua após a publicidade

O Cruzeiro, finalista da competição, vem em seguida com 41 gols, mostrando regularidade ao longo da campanha. O Flamengo fecha o Top-4 com 34 gols, enquanto o São Paulo completa a lista dos cinco melhores ataques, balançando as redes 32 vezes.

Das equipes que seguem na disputa, Cruzeiro, Palmeiras e São Paulo ainda podem ultrapassar o Alvinegro e terminar a competição com o melhor ataque. Veja ranking.

continua após a publicidade
  1. Corinthians – 54 gols
  2. Palmeiras – 44 gols
  3. Cruzeiro – 41 gols
  4. Flamengo – 34 gols
  5. São Paulo – 32 gols

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Próximo desafio

O Corinthians enfrenta o São Paulo neste domingo (31), às 10h30 (horário de Brasília), pelo jogo de volta da semifinal do Brasileirão Feminino. Ainda não há local definido para a partida, que pode ser realizada no Pacaembu ou no Estádio Canindé.

Jogadoras do Cotinthians comemoram o gol contra o São Paulo na semifinal do Brasileirão Feminino
Jogadoras do Corinthians comemoram o gol contra o São Paulo na semifinal do Brasileirão Feminino (Foto: Rebeca Reis/Staff Images Woman/CBF)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias