Corinthians tem o melhor ataque do Brasileirão Feminino 2025

O Corinthians tem o ataque mais eficiente desta edição do Brasileirão Feminino. Com a vitória por 2 a 0 sobre o São Paulo, neste domingo (24), as Brabas chegaram a 52 gols em 18 jogos, alcançando uma média de quase três gols por partida (2,9).

Na artilharia interna, o time conta com equilíbrio e variedade de opções: Jheniffer e Vic Albuquerque, ambas com 8 gols, lideram a lista. Na sequência aparecem Gabi Zanotti, com 7, além de Jaque Ribeiro e Letícia Monteiro, cada uma com 6 bolas na rede.

Melhores ataques do Brasileirão

O Corinthians aparece como dono do ataque mais poderoso do Brasileirão Feminino A1, com 54 gols marcados somando fase de grupos e mata-mata. Logo atrás, o Palmeiras confirma sua força ofensiva e ocupa a vice-liderança com 44 tentos.

O Cruzeiro, finalista da competição, vem em seguida com 41 gols, mostrando regularidade ao longo da campanha. O Flamengo fecha o Top-4 com 34 gols, enquanto o São Paulo completa a lista dos cinco melhores ataques, balançando as redes 32 vezes.

Das equipes que seguem na disputa, Cruzeiro, Palmeiras e São Paulo ainda podem ultrapassar o Alvinegro e terminar a competição com o melhor ataque. Veja ranking.

Corinthians – 54 gols Palmeiras – 44 gols Cruzeiro – 41 gols Flamengo – 34 gols São Paulo – 32 gols

Próximo desafio

O Corinthians enfrenta o São Paulo neste domingo (31), às 10h30 (horário de Brasília), pelo jogo de volta da semifinal do Brasileirão Feminino. Ainda não há local definido para a partida, que pode ser realizada no Pacaembu ou no Estádio Canindé.