imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Conmebol define data do sorteio da Libertadores Feminina

Edição de 2025 terá três brasileiros disputando o título

Corinthians foi o campeão da Libertadores Feminina de 2024
imagem cameraCorinthians foi o campeão da Libertadores Feminina de 2024 (Foto: Daniel Duarte/AFP)
WhatsApp-Image-2025-03-27-at-16.45.12-aspect-ratio-1024-1024
Sharon Nigri Prais
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/08/2025
13:28
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Libertadores Feminina se aproxima e o sorteio dos grupos, que acontecerá em Luque, no Paraguai, já tem data marcada para 4 de setembro, às 12h (de Brasília). A edição de 2025 será disputada na Argentina entre 2 e 18 de outubro.

A competição nesta temporada terá novamente três brasileiros classificados. O Corinthians, por ser o atual campeão da América e do Brasileirão Feminino, fez com que abrisse uma terceira vaga para o Brasil. Assim, além do São Paulo, vice-campeão brasileiro, a Ferroviária, terceira colocada, também disputará o torneio.

Regulamento da Libertadores Feminina

Os 16 times participantes serão divididos em quatro grupos, definido por sorteio. Nessa fase, equipes do mesmo país não podem estar no mesmo grupo, de forma que se isso ocorrer no sorteio, a equipe será alocada no grupo seguinte.

Ao fim da primeira fase, os dois melhores de cada se classificam para o mata-mata, disputado em jogo único. A final também será decidida em uma partida, disputada no país-sede, a Argentina.

Maiores vencedores

O futebol brasileiro domina a história da competição, com 13 títulos em 16 edições. O Corinthians é o maior campeão, seguido pelo São José-SP e Santos. Com o título de 2024, as Brabas se isolaram como maiores vencedoras da Libertadores Feminina, ultrapassando o São José-SP.

Clubes com mais títulos:

  1. Corinthians – 5 títulos (2017, 2019, 2021, 2023 e 2024)
  2. São José-SP – 3 títulos (2011, 2013 e 2014)
  3. Santos – 2 títulos (2009 e 2010)
  4. Ferroviária – 2 títulos (2015 e 2020)
  5. Colo-Colo (Chile) – 1 título (2012)
  6. Sportivo Limpeño (Paraguai) – 1 título (2016)
  7. Atlético Huila (Colômbia) – 1 título (2018)
  8. Palmeiras – 1 título (2022)

Corinthians x Boca Juniors, semifinal da Libertadores feminina (foto: Staff Images Woman/CONMEBOL)
