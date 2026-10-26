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Corinthians perde meia-atacante para decisão contra o Mirassol

eedorf terá baixa confirmada e sete jogadores pendurados na próxima rodada

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
26/10/2026 10:00
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Seedorf, técnico, em uniforme preto com emblema laranja, em estádio ao fundo.
Seedorf, técnico do Corinthians (Foto: Divulgação/Corinthians)

O Corinthians terá um desfalque confirmado para o confronto diante do Mirassol, marcado para sexta-feira (30), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meia-atacante inglês Jesse Lingard recebeu o terceiro cartão amarelo na competição e terá que cumprir suspensão automática.

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O jogador entrou no segundo tempo da partida contra o Vasco, no lugar do lateral-esquerdo Matheus Bidu. Segundo o árbitro Wilton Pereira Sampaio (FIFA-GO), a advertência foi aplicada por "dar uma entrada contra um adversário de maneira temerária na disputa da bola".

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A lista de ausências, no entanto, poderia ser ainda maior. O Corinthians tem sete jogadores pendurados com dois cartões amarelos, que precisarão ter atenção redobrada no duelo contra o Mirassol.

Entre eles estão os laterais Matheuzinho e Matheus Bidu, os meio-campistas André, Breno Bidon, Kauê e Matheus Pereira, além do atacante Yuri Alberto.

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Todos estarão à disposição da comissão técnica para o compromisso de sexta-feira (30). Entretanto, caso recebam uma nova advertência, terão que cumprir suspensão automática no clássico contra o São Paulo, marcado para 4 de novembro, na Vila Belmiro, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A situação exige atenção do Corinthians, que enfrenta uma sequência importante na reta final da competição. Além de buscar resultados para se afastar da zona de rebaixamento, a equipe precisa administrar o risco de perder jogadores para o clássico estadual.

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Jesse Lingard durante treino, observando bola no ar, com camisa vinho e shorts pretos.
Lingard vai desfalcar o Corinthians contra o Mirassol (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Momento do Corinthians na temporada

O Corinthians atravessa um momento delicado no Campeonato Brasileiro de 2026. Em 32 partidas disputadas, a equipe acumula oito vitórias, nove empates e 15 derrotas, com aproveitamento de apenas 34,4% dos pontos. Ao longo da competição, o time marcou 34 gols, média de 1,1 por jogo, e sofreu 42, equivalente a 1,3 por confronto.

O desempenho recente é ainda mais preocupante. Nos últimos 10 compromissos pelo Brasileirão, o Corinthians não conquistou nenhuma vitória, acumulando um empate e nove derrotas, com aproveitamento de apenas 3,3%. Nesse período, a equipe marcou 10 gols, média de um por partida, e sofreu 22, equivalente a 2,2 por jogo.

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O próximo compromisso será diante do Mirassol, na sexta-feira (30), em casa. A equipe do interior de São Paulo também está na luta contra o rebaixamento, ocupando a 15º colocação com 37 pontos.

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Próximos jogos do Corinthians no Brasileirão 2026

  1. 30/10, 20h: Corinthians x Mirassol
  2. 04/11, 21h30: São Paulo x Corinthians
  3. 18/11, 15h: Corinthians x Botafogo
  4. 22/11, 15h: Atlético-MG x Corinthians
  5. 29/11, 15h: Corinthians x Grêmio
  6. 02/12, 15h: Remo x Corinthians
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