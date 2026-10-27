Com a disputa por uma vaga na Libertadores como objetivo na reta final do Campeonato Brasileiro, o São Paulo precisa encontrar caminhos para manter a reação e somar pontos nas últimas rodadas. Nesse cenário, o desempenho individual ganha importância: quem tem apresentado números mais consistentes no segundo turno e quais jogadores podem assumir o protagonismo nos compromissos decisivos?

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Calleri, Luciano, Artur, Ferreirinha e Lucas Moura aparecem entre as opções do elenco para fazer a diferença na reta final. Os números do primeiro e do segundo turno ajudam a observar as mudanças de rendimento, embora seja necessário considerar também o tempo em campo, a sequência de jogos e as características de cada atleta de forma individual.

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Calleri cresce em eficiência no segundo turno

Centroavante de referência no ataque tricolor, Calleri apresentou uma evolução na média de gols por partida na comparação entre os dois turnos. Nos 17 jogos disputados no primeiro, marcou seis vezes e deu uma assistência. Já no segundo, balançou as redes quatro vezes em nove partidas.

O aproveitamento nas grandes chances também subiu, de 50% para 57%, ainda que a média de finalizações tenha caído de 2,4 para 1,6 por jogo, segundo dados do Sofascore.

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Os números indicam uma melhora na produção ofensiva do argentino, mesmo com uma redução na média de finalizações por partida. Para a reta final, a capacidade de aproveitar as oportunidades criadas pode ser um fator importante para o São Paulo.

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Luciano mantém participação ofensiva, mas busca maior precisão

Luciano também aparece entre os jogadores que podem assumir a responsabilidade nos últimos compromissos da temporada. No primeiro turno, marcou seis gols em 15 partidas, além de ter distribuído uma assistência. No segundo, foram três gols em dez jogos.

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A média de finalizações subiu de 2,1 para 2,8 por partida, mas a quantidade de chutes no alvo caiu de 0,8 para 0,6.

O cenário mostra que o camisa 10 continua buscando participar das ações ofensivas, mas precisa transformar o volume de finalizações em mais oportunidades efetivas de gol. Sua capacidade de aparecer entre as linhas e se aproximar dos atacantes também pode ser relevante para a equipe.

Luciano e Calleri (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Folhapress)

Artur busca combinar gols e criação

Artur é outra alternativa para o São Paulo na reta final. O atacante marcou dois gols em cada turno analisado e manteve números próximos na produção ofensiva. A média de finalizações subiu de 2,1 para 2,4 por partida, enquanto a de chutes no alvo passou de 1,0 para 1,1.

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O jogador também se destaca pela participação na criação: registrou 1,8 passe decisivos por jogo no primeiro turno e 1,7 no segundo, ainda segundo o Sofascore.

Além de contribuir diretamente para o placar, Artur pode oferecer alternativas na construção das jogadas. A combinação entre chegada à área e capacidade de servir os companheiros faz dele um nome a ser observado nos próximos compromissos.

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Ferreirinha pode oferecer uma alternativa no ataque

Ferreirinha teve participação importante no primeiro turno, com quatro gols em 14 partidas, seis delas como titular. No segundo turno, disputou nove jogos, mas apenas dois desde o início, de acordo com os dados levantados, mas também foi ausência em alguns jogos em razão de lesão.

A média de finalizações caiu de 1,4 para 1,1 por partida, enquanto a de chutes no alvo passou de 0,5 para 0,2. Por outro lado, a média de passes decisivos subiu de 0,6 para 1,1.

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A comparação precisa levar em conta a menor quantidade de titularidades. Com características de velocidade e drible, o atacante pode ser uma alternativa para mudar o ritmo das partidas, especialmente no segundo tempo e diante de defesas mais fechadas.

Lucas Moura pode fazer a diferença na criação

Depois de passar um longo período afastado por uma lesão, Lucas Moura voltou a ficar à disposição e pode ter papel importante na reta final. Mais do que os números de gols e assistências, sua contribuição passa pela capacidade de conduzir a bola, acelerar as jogadas e aproximar os setores do time.

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Na comparação entre os turnos, o camisa 7 disputou oito partidas no primeiro, três delas como titular, e três no segundo, com uma titularidade, já que a intenção da comissão técnica é escalar o camisa 7 de forma gradual.

O retorno do meia-atacante amplia as alternativas de Dorival Júnior na construção ofensiva e na dinâmica que Lucas dá ao time do São Paulo, como vem mostrando nos últimos jogos do time. A questão é como o jogador conseguirá ganhar ritmo e sequência de partidas na reta final, respeitando o processo de recuperação física sem correr risco de queimar etapas e ter novos problemas físicos.

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A definição de quem será protagonista, porém, não depende apenas das estatísticas individuais. A sequência de jogos, a condição física e a capacidade de transformar as oportunidades em pontos serão determinantes para o Tricolor na reta final do Brasileirão.