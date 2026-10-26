Ceará x Goiás: onde assistir, horário e escalações
Ceará x Goiás: pela 35ª rodada do Brasileirão Série B 2026.
Ceará e Goiás se enfrentam nesta terça-feira (27), às 20h (horário de Brasília), no Estádio Governador Plácido Aderaldo Castelo, em Fortaleza, pela 35ª rodada do Brasileirão Série B 2026. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Ceará empatou com o Juventude por 2 a 2, pela Série B, em 17 de outubro. Já o Goiás empatou com o Náutico por 0 a 0, também pela Série B, em 19 de outubro.
Na tabela de classificação, o Ceará ocupa a 12ª colocação, com pontos ainda a serem confirmados. O Goiás, por sua vez, está em posição próxima, com pontos também a serem confirmados.
Onde assistir
- Competição: Série B (Temporada regular)
- 📅 Data: 27 de Outubro de 2026
- ⏰ Horário: 20h (de Brasília)
- 📍 Local: Estádio Governador Plácido Aderaldo Castelo, Fortaleza, Ceará
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Série B 2026
Data e horário: 27 de Outubro de 2026, às 20h
Local: Estádio Governador Plácido Aderaldo Castelo, Fortaleza, Ceará
Rodada: 35
Fase: Temporada regular
Escalações prováveis
Ceará
Técnico: Daniel Paulista
Richard; Sánchez, Gabriel Silva, Éder e Bryan Borges; Zanocelo, João Gabriel e Melk; Saulo Mineiro, Enzo e R. López.
Goiás
Técnico: Mozart
Tadeu; Nicolas, Ramon, Lucas Ribeiro e Djalma Silva; Filipe Machado, Lourenço e Lucas Lima; Lucas Rodrigues, Cadu e Felipe Clemente.
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