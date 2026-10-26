Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (26/10/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
A segunda-feira (26) terá uma programação diversificada para os fãs de futebol, com partidas pelos campeonatos Ligue 1, Serie C1, La Liga, Brasileirão Série A e Série B do Brasileirão. Os destaques ficam para Paris Saint Germain x Lyon, Crotone x Casarano, Picerno x Salernitana e Sevilla x Osasuna.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 26 de outubro de 2026):
Ligue 1
16h30 – Paris Saint Germain x Lyon
Serie C1
16h30 – Crotone x Casarano
16h30 – Picerno x Salernitana
La Liga
17h – Sevilla x Osasuna – Disney + e Prime Video
Brasileirão Série A
19h30 – Coritiba x Grêmio
20h – Flamengo x Atlético Mineiro
Série B do Brasileirão
19h30 – América-MG x Cuiabá-MT
20h30 – Juventude x Náutico
*Horários de Brasília
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