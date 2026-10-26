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Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (26/10/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
26/10/2026 05:00
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Arrascaeta na eliminação do Flamengo na Libertadores para o Estudiantes
Flamengo foi eliminado pelo Estudiantes na Libertadores (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

A segunda-feira (26) terá uma programação diversificada para os fãs de futebol, com partidas pelos campeonatos Ligue 1, Serie C1, La Liga, Brasileirão Série A e Série B do Brasileirão. Os destaques ficam para Paris Saint Germain x Lyon, Crotone x Casarano, Picerno x Salernitana e Sevilla x Osasuna.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 26 de outubro de 2026):

Ligue 1

16h30 – Paris Saint Germain x Lyon

Barcelona e PSG terminou em vitória dos franceses por 4 a 2 (Foto: JULIEN DE ROSA / AFP)
Barcelona e PSG terminou em vitória dos franceses por 4 a 2 (Foto: JULIEN DE ROSA / AFP)

Serie C1

16h30 – Crotone x Casarano

16h30 – Picerno x Salernitana

La Liga

17h – Sevilla x Osasuna – Disney + e Prime Video

Brasileirão Série A

19h30 – Coritiba x Grêmio

20h – Flamengo x Atlético Mineiro

Série B do Brasileirão

19h30 – América-MG x Cuiabá-MT

20h30 – Juventude x Náutico

*Horários de Brasília

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