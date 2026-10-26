Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Sassuolo x Lazio: onde assistir, horário e escalações

Sassuolo x Lazio se enfrentam pela 9ª rodada da Serie A TIM 2026/2027.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
26/10/2026 07:00
Favorite o Lance! no Google
Serie A TIM 2026/2027 - Sassuolo x Lazio
Onde assistir ao vivo a partida entre Sassuolo e Lazio pelo Serie A TIM 2026/2027 (Arte / Lance!)

Sassuolo e Lazio se enfrentam nesta terça-feira (27), às 14h30 (horário de Brasília), no MAPEI Stadium - Città del Tricolore, em Reggio Emilia, pela 9ª rodada da Serie A TIM 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

No último confronto, o Sassuolo foi derrotado pelo Como por 2 a 0, pela Serie A TIM, em 24 de outubro. Já a Lazio venceu o Parma por 2 a 1, pela mesma competição, em 24 de outubro.

Na tabela de classificação, o Sassuolo ocupa a 14ª colocação, enquanto a Lazio está na 5ª posição, ambas na Serie A TIM 2026/2027.

Onde assistir

  1. Competição: Serie A TIM (Temporada regular)
  2. 📅 Data: 27 de Outubro de 2026
  3. ⏰ Horário: 14h30 (de Brasília)
  4. 📍 Local: MAPEI Stadium - Città del Tricolore, Reggio Emilia
  5. Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO
Competição: Serie A TIM 2026/2027
Data e horário: 27 de Outubro de 2026, às 14h30
Local: MAPEI Stadium - Città del Tricolore, Reggio Emilia
Rodada: 9
Fase: Temporada regular

continua após a publicidade

Escalações prováveis

Sassuolo
Técnico: A. Aquilani
S. Turati; Rafa Obrador, Fali Candé, D. Ćaleta-Car e I. Van der Brempt; N. Matić, V. Adžić e D. Bakola; B. Domínguez, D. Berardi e K. Bowie.

Lazio
Técnico: G. Gattuso
C. Mandas; Nuno Tavares, O. Provstgaard, J. Šutalo e R. Floriani Mussolini; K. Taylor, R. Belahyane e D. Frattesi; M. Zaccagni, T. Noslin e G. Isaksen.

continua após a publicidade
Serie A TIM 2026/2027 - Sassuolo x Lazio
Onde assistir ao vivo a partida entre Sassuolo e Lazio pelo Serie A TIM 2026/2027 (Arte / Lance!)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Serie A TIM 2026/2027 - Torino x Como

Onde Assistir

Torino x Como: onde assistir, horário e escalações

Há 21 minutos
Ligue 1 2026/2027 - Paris Saint Germain x Lyon

Onde Assistir

PSG x Lyon: onde assistir, horário e escalações

Há 1 hora
La Liga 2026/2027 - Sevilla x Osasuna

Onde Assistir

Sevilla x Osasuna: onde assistir, horário e escalações

Há 1 hora
Serie A TIM 2026/2027 - Roma x Cagliari

Onde Assistir

Roma x Cagliari: onde assistir, horário e escalações

Há 1 hora
Arrascaeta na eliminação do Flamengo na Libertadores para o Estudiantes

Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (26/10/2026)

Há 2 horas
Brasileirão Série B 2026 - Ceará x Goiás

Onde Assistir

Ceará x Goiás: onde assistir, horário e escalações

Há 2 horas
Mais LANCE!
Serie C1 2026/2027 - Internazionale II x Scafatese

Internazionale II x Scafatese: onde assistir, horário e escalações

Flamengo x Atlético-MG

Flamengo x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações da partida pelo Brasileirão

Brasileirão Série B 2026 - Juventude x Náutico

Juventude x Náutico: onde assistir, horário e escalações

Brasileirão Série B 2026 - América-MG x Cuiabá-MT

América-MG x Cuiabá-MT: onde assistir, horário e escalações

Premier League 2026/2027 - Liverpool x Brighton & Hove Albion

Liverpool x Brighton: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Picerno x Salernitana

Picerno x Salernitana: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Crotone x Casarano

Crotone x Casarano: onde assistir, horário e escalações

Serie A TIM 2026/2027 - Internazionale x Fiorentina

Internazionale x Fiorentina: onde assistir, horário e escalações

Fluminense x Chapecoense - 26/04/2026

Como assistir Chapecoense x Fluminense pelo Amazon Prime Video?

Bundesliga 2026/2027 - Freiburg x Bayern Munique

Freiburg x Bayern Munique: onde assistir, horário e escalações

Serie A TIM 2026/2027 - Lecce x Juventus

Lecce x Juventus: onde assistir, horário e escalações

Gabriel Bortoleto em ação no GP de Singapura pela F1 2026

Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP dos Estados Unidos neste sábado (24)

Serie A TIM 2026/2027 - Udinese x Milan

Udinese x Milan: onde assistir, horário e escalações