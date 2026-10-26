Sassuolo x Lazio: onde assistir, horário e escalações
Sassuolo x Lazio se enfrentam pela 9ª rodada da Serie A TIM 2026/2027.
Sassuolo e Lazio se enfrentam nesta terça-feira (27), às 14h30 (horário de Brasília), no MAPEI Stadium - Città del Tricolore, em Reggio Emilia, pela 9ª rodada da Serie A TIM 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
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No último confronto, o Sassuolo foi derrotado pelo Como por 2 a 0, pela Serie A TIM, em 24 de outubro. Já a Lazio venceu o Parma por 2 a 1, pela mesma competição, em 24 de outubro.
Na tabela de classificação, o Sassuolo ocupa a 14ª colocação, enquanto a Lazio está na 5ª posição, ambas na Serie A TIM 2026/2027.
Onde assistir
- Competição: Serie A TIM (Temporada regular)
- 📅 Data: 27 de Outubro de 2026
- ⏰ Horário: 14h30 (de Brasília)
- 📍 Local: MAPEI Stadium - Città del Tricolore, Reggio Emilia
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Serie A TIM 2026/2027
Data e horário: 27 de Outubro de 2026, às 14h30
Local: MAPEI Stadium - Città del Tricolore, Reggio Emilia
Rodada: 9
Fase: Temporada regular
Escalações prováveis
Sassuolo
Técnico: A. Aquilani
S. Turati; Rafa Obrador, Fali Candé, D. Ćaleta-Car e I. Van der Brempt; N. Matić, V. Adžić e D. Bakola; B. Domínguez, D. Berardi e K. Bowie.
Lazio
Técnico: G. Gattuso
C. Mandas; Nuno Tavares, O. Provstgaard, J. Šutalo e R. Floriani Mussolini; K. Taylor, R. Belahyane e D. Frattesi; M. Zaccagni, T. Noslin e G. Isaksen.
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