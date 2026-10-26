Roma x Cagliari: onde assistir, horário e escalações

Roma e Cagliari se enfrentam nesta terça-feira (27), às 16h45 (horário de Brasília), no Stadio Olimpico, pela 9ª rodada da Serie A TIM. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

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No último confronto, o Roma empatou com o Napoli por 3 a 3, pela Serie A TIM. Já o Cagliari foi derrotado pelo Bologna por 2 a 0, também pela Serie A TIM.

Na tabela de classificação, o Roma ocupa a 5ª colocação, enquanto o Cagliari está na 18ª posição na Serie A TIM 2026/2027.

Onde assistir

Competição: Serie A TIM (Temporada regular)

📅 Data: 27 de Outubro de 2026

⏰ Horário: 16h45 (de Brasília)

📍 Local: Stadio Olimpico, Roma

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO

Competição: Serie A TIM 2026/2027

Data e horário: 27 de Outubro de 2026, às 16h45

Local: Stadio Olimpico, Roma

Rodada: 9

Fase: Temporada regular

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Escalações prováveis

Roma

Técnico: G. Gasperini

P. Gollini; Mario Hermoso, E. Ndicka, G. Mancini e Wesley; D. Rensch, N. Pisilli e B. Cristante; M. de Roon, D. Malen e M. Soulé.

Cagliari

Técnico: F. Pisacane

E. Caprile; A. Obert, J. Rodríguez, Zé Pedro e A. Deiola; A. Romano, H. Winks e M. Adopo; Y. Massolin, D. Maldini e P. Mendy.

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