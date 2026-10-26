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PSG x Lyon: onde assistir, horário e escalações

Times se enfrentam pela 8ª rodada da Ligue 1 2026/2027

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
26/10/2026 06:00
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Ligue 1 2026/2027 - Paris Saint Germain x Lyon
Onde assistir ao vivo a partida entre Paris Saint Germain e Lyon pelo Ligue 1 2026/2027 (Arte / Lance!)

PSG e Lyon se enfrentam nesta segunda-feira (26), às 16h30 (de Brasília), no Parc des Princes, em Paris, pela 8ª rodada da Ligue 1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o Paris Saint Germain venceu o Barcelona por 4 a 2, pela Liga dos Campeões da UEFA, em 20 de outubro. Já o Lyon foi derrotado pelo Hoffenheim por 3 a 0, pela Liga Europa, em 22 de outubro.

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Na tabela de classificação da Ligue 1, o Paris Saint Germain ocupa a 1ª colocação, enquanto o Lyon está em 10º lugar.

Onde assistir PSG X LYON

  • Competição: Ligue 1 (Temporada regular)
  • 📅 Data: 25 de Outubro de 2026
  • ⏰ Horário: 16h45 (de Brasília)
  • 📍 Local: Parc des Princes, Paris
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

PSG
Técnico: Luis Enrique
M. Safonov; L. Hernández, W. Pacho, Marquinhos e A. Hakimi; Fabián Ruiz, Vitinha e João Neves; K. Kvaratskhelia, O. Dembélé e D. Doué.

Lyon
Técnico: Paulo Fonseca
D. Greif; R. Kluivert, F. Bacher, Clinton Mata e S. Kango; N. Nartey, T. Tessmann e M. Bidstrup; K. Nakamura, R. Himbert e K. Boudache.

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Parc des Princes
Divulgação
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