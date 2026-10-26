Torino x Como: onde assistir, horário e escalações
Torino e Como se enfrentam pela 9ª rodada da Serie A TIM 2026/2027
Torino e Como se enfrentam nesta terça-feira (27), às 16h45 (horário de Brasília), no Stadio Olimpico Grande Torino, pela 9ª rodada da Serie A TIM. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
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No último confronto, o Torino venceu o Monza Brianza por 3 a 2, pela Serie A TIM 2026/2027. Já o Como venceu o Sassuolo por 2 a 0, também pela Serie A TIM 2026/2027.
Na tabela de classificação, o Torino ocupa a 8ª colocação, com 15 pontos. O Como, por sua vez, está em 6º lugar, com 16 pontos.
Onde assistir
- Competição: Serie A TIM (Temporada regular)
- 📅 Data: 27 de Outubro de 2026
- ⏰ Horário: 16h45 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Olimpico Grande Torino, Torino
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Serie A TIM 2026/2027
Data e horário: 27 de Outubro de 2026, às 16h45
Local: Stadio Olimpico Grande Torino, Torino
Rodada: 9
Fase: Temporada regular
Escalações prováveis
Torino
Técnico: I. Abate
Lucas Perri; Saúl Coco, A. Ismajli, P. Comuzzo e R. Belghali; A. Cacciamani, K. Fitz-Jim e R. Mandragora; N. Vlašić, C. Adams e G. Simeone.
Como
Técnico: Cesc Fàbregas
J. Butez; Kaiki, M. Kempf, W. Kambwala e I. Smolčić; M. Perrone, S. Ricci e M. Baturina; L. da Cunha, M. Caqueret e T. Douvikas.
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