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Sevilla x Osasuna: onde assistir, horário e escalações

Sevilla e Osasuna se enfrentam pela 10ª rodada da La Liga 2026/2027

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
26/10/2026 05:30
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La Liga 2026/2027 - Sevilla x Osasuna
Onde assistir ao vivo a partida entre Sevilla e Osasuna pelo La Liga 2026/2027 (Arte / Lance!)

Sevilla e Osasuna se enfrentam nesta segunda-feira (26), às 17h (horário de Brasília), no Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilla, pela 10ª rodada da La Liga 2026/2027. O confronto terá transmissão da Disney + e Prime Video. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

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No último confronto, o Sevilla foi derrotado pelo Real Madrid por 4 a 1, pela La Liga 2026/2027. Já o Osasuna venceu o Racing Santander por 2 a 0, também pela La Liga 2026/2027.

Na tabela de classificação, o Sevilla ocupa a 12ª colocação, com 11 pontos. O Osasuna, por sua vez, está em 7º lugar, com 15 pontos.

Onde assistir

  1. Competição: La Liga (Temporada regular)
  2. 📅 Data: 26 de Outubro de 2026
  3. ⏰ Horário: 17h (de Brasília)
  4. 📍 Local: Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla
  5. 📺 Onde assistir: Disney +, Prime Video
  6. Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO
Competição: La Liga 2026/2027
Data e horário: 26 de Outubro de 2026, às 17h
Local: Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla
Rodada: 10
Fase: Temporada regular

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Escalações prováveis

Sevilla
Técnico: Luis García
O. Vlachodimos; G. Suazo, Kike Salas, Andrés Castrín e Juan Iglesias; Y. Fofana, L. Agoumé e R. Vargas; Félix Correia, C. Ejuke e R. Ure.

Osasuna
Técnico: Jagoba Arrasate
Aitor Fernández; Abel Bretones, Alejandro Catena, E. Boyomo e V. Rosier; Iker Muñoz, Jon Moncayola e Rubén García; Moi Gómez, Jonathan Dubasin e A. Budimir.

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O meio-campista espanhol do Sevilla, número 14, Manu Bueno, disputa a bola com o meio-campista português do Real Madrid, número 20, Bernardo Silva, durante a partida do Campeonato Espanhol entre Real Madrid CF e Sevilla FC, no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, em 18 de outubro de 2026. (Foto: Oscar Del Pozo / AFP)
O meio-campista espanhol do Sevilla, número 14, Manu Bueno, disputa a bola com o meio-campista português do Real Madrid, número 20, Bernardo Silva, durante a partida do Campeonato Espanhol entre Real Madrid CF e Sevilla FC, no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, em 18 de outubro de 2026. (Foto: Oscar Del Pozo / AFP)
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