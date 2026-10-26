Sevilla x Osasuna: onde assistir, horário e escalações
Sevilla e Osasuna se enfrentam pela 10ª rodada da La Liga 2026/2027
Sevilla e Osasuna se enfrentam nesta segunda-feira (26), às 17h (horário de Brasília), no Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilla, pela 10ª rodada da La Liga 2026/2027. O confronto terá transmissão da Disney + e Prime Video. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
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No último confronto, o Sevilla foi derrotado pelo Real Madrid por 4 a 1, pela La Liga 2026/2027. Já o Osasuna venceu o Racing Santander por 2 a 0, também pela La Liga 2026/2027.
Na tabela de classificação, o Sevilla ocupa a 12ª colocação, com 11 pontos. O Osasuna, por sua vez, está em 7º lugar, com 15 pontos.
Onde assistir
- Competição: La Liga (Temporada regular)
- 📅 Data: 26 de Outubro de 2026
- ⏰ Horário: 17h (de Brasília)
- 📍 Local: Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla
- 📺 Onde assistir: Disney +, Prime Video
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: La Liga 2026/2027
Data e horário: 26 de Outubro de 2026, às 17h
Local: Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla
Rodada: 10
Fase: Temporada regular
Escalações prováveis
Sevilla
Técnico: Luis García
O. Vlachodimos; G. Suazo, Kike Salas, Andrés Castrín e Juan Iglesias; Y. Fofana, L. Agoumé e R. Vargas; Félix Correia, C. Ejuke e R. Ure.
Osasuna
Técnico: Jagoba Arrasate
Aitor Fernández; Abel Bretones, Alejandro Catena, E. Boyomo e V. Rosier; Iker Muñoz, Jon Moncayola e Rubén García; Moi Gómez, Jonathan Dubasin e A. Budimir.
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