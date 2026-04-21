Goiás x Cruzeiro: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa do Brasil

Goiás e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 19h (de Brasília). As equipes se encontram em duelo válido pela 5ª fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão de Premiere (pay-per-view), Sportv (TV fechada) e GETV (Youtube).

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Ficha do jogo GOI CRU 5ª fase Copa do Brasil Data e Hora Quarta-feira, 22 de abril, às 19h (de Brasília) Local Serra Dourada, Goiânia (GO) Árbitro Davi de Oliveira Lacerda (ES) Assistentes Douglas Pagung (ES) e Pedro Amorim Freitas (ES) Var Rafael Traci (SC) Onde assistir

Os donos da casa chegam de dois resultados adversos que pesaram o clima no clube. Atualmente, a equipe está apenas na 12ª posição da Série B do Campeonato Brasileiro. No entanto, o técnico Daniel Paulista já viveu bons momentos na temporada e deve contar com a presença de Lucas Rodrigues, joia do Esmeraldino.

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Do outro lado, o Cruzeiro vive um momento diferente. A equipe venceu seu último jogo, por 2 a 0, contra o Grêmio, a segunda vitória seguida no Brasileirão. Com isso, a Raposa deixou a zona de rebaixamento. No entanto, a equipe vive uma oscilação nas últimas rodadas. Na última quarta-feira, o Cabuloso perdeu por 2 a 1 para a Universidad Católica pela Libertadores.

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Cruzeiro x Grêmio, no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Confira as informações do jogo entre Goiás x Cruzeiro

✅ FICHA TÉCNICA

GOIÁS X CRUZEIRO

COPA DO BRASIL - 5ª FASE - IDA

📆 Data e horário: Quarta-feira, 22 de abril, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Serra Dourada, Goiânia (GO)

📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view), Sportv (TV fechada) e GETV (Youtube).

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

🚩 Assistentes: Douglas Pagung (ES) e Pedro Amorim Freitas (ES)

📺 VAR: Rafael Traci (SC)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

GOIÁS (Técnico: Daniel Paulista)

Tadeu; Rodrigo Soares, Luisão, Luiz Felipe, Nicolas; Lourenço, Felipe Machado, Lucas Rodrigues, Lucas Lima; Jean Carlos, Anselmo Ramon

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CRUZEIRO (Técnico: Artur Jorge)

Matheus Cunha; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki; Lucas Silva, Gerson, Matheus Pereira; Christian, Kaio Jorge, Arroyo

Cruzeiro x Goiás

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