Goiás x Cruzeiro: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa do Brasil
As equipes irão se enfrentar pela quinta fase da Copa do Brasil
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Goiás e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 19h (de Brasília). As equipes se encontram em duelo válido pela 5ª fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão de Premiere (pay-per-view), Sportv (TV fechada) e GETV (Youtube).
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Ficha do jogo
Os donos da casa chegam de dois resultados adversos que pesaram o clima no clube. Atualmente, a equipe está apenas na 12ª posição da Série B do Campeonato Brasileiro. No entanto, o técnico Daniel Paulista já viveu bons momentos na temporada e deve contar com a presença de Lucas Rodrigues, joia do Esmeraldino.
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Do outro lado, o Cruzeiro vive um momento diferente. A equipe venceu seu último jogo, por 2 a 0, contra o Grêmio, a segunda vitória seguida no Brasileirão. Com isso, a Raposa deixou a zona de rebaixamento. No entanto, a equipe vive uma oscilação nas últimas rodadas. Na última quarta-feira, o Cabuloso perdeu por 2 a 1 para a Universidad Católica pela Libertadores.
Confira as informações do jogo entre Goiás x Cruzeiro
✅ FICHA TÉCNICA
GOIÁS X CRUZEIRO
COPA DO BRASIL - 5ª FASE - IDA
📆 Data e horário: Quarta-feira, 22 de abril, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Serra Dourada, Goiânia (GO)
📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view), Sportv (TV fechada) e GETV (Youtube).
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
🚩 Assistentes: Douglas Pagung (ES) e Pedro Amorim Freitas (ES)
📺 VAR: Rafael Traci (SC)
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
GOIÁS (Técnico: Daniel Paulista)
Tadeu; Rodrigo Soares, Luisão, Luiz Felipe, Nicolas; Lourenço, Felipe Machado, Lucas Rodrigues, Lucas Lima; Jean Carlos, Anselmo Ramon
CRUZEIRO (Técnico: Artur Jorge)
Matheus Cunha; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki; Lucas Silva, Gerson, Matheus Pereira; Christian, Kaio Jorge, Arroyo
Cruzeiro x Goiás
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