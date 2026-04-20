Grêmio e Confiança-SE se enfrentam nesta terça-feira (21), às 19h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo pela plataforma Amazon Prime Video.

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O Tricolor Gaúcho faz sua estreia nesta edição da Copa do Brasil, e chega pressionado após resultados recentes no Campeonato Brasileiro. O técnico Luís Castro busca uma resposta rápida da equipe, que contará com o retorno do zagueiro Viery, reforçando o sistema defensivo ao lado de Gustavo Martins.

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Já o Confiança-SE tenta surpreender fora de casa. A equipe sergipana vive um momento de oscilação na Série C, mas chega motivada após eliminar o Vila Nova na fase anterior. O técnico Cláudio Caçapa ainda tem dúvida na lateral direita, entre Weriton e Mateus Ludke.

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Ficha do jogo GRE CON Copa do Brasil 5° FASE Data e Hora terça-feira, 21 de abril, às 19h30 (de Brasília). Local Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS). Árbitro João Vitor Gobi (SP) Assistentes Fabrini Bevilaqua Costa (SP) e Evandro de Melo Lima (SP) Var Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ) Onde assistir

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Tudo sobre Grêmio x Confiança-SE (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Grêmio 🆚 Confiança-SE

5ª fase – Copa do Brasil

📆 Data e horário: terça-feira, 21 de abril, às 19h30 (de Brasília).

📍 Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS).

👁️ Onde assistir: Amazon Prime Video (streaming). 🕴️ Árbitro: João Vitor Gobi (SP)

🚩 Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa (SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

📺 VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵⚫ Grêmio (Técnico: Luís Castro)

Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Viery e Pedro Gabriel; Noriega, Nardoni (Monsalve) e Arthur; Enamorado, Carlos Vinícius e Amuzu.

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🔵⚪ Confiança-SE (Técnico: Cláudio Caçapa)

Rafael Pascoal; Weriton (Mateus Ludke), Lucas Cunha, Ícaro e Kelvyn; Renilson, Gabriel Zeca, PH, PK; João Pedro, Danielzinho (Sassá).

Grêmio e AD Confiança se enfrentam pela Copa do Brasil (Arte / Lance!)

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