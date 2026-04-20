Grêmio x Confiança: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa do Brasil
Grêmio e Confiança se enfrentam na quinta fase da Copa do Brasil
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Grêmio e Confiança-SE se enfrentam nesta terça-feira (21), às 19h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo pela plataforma Amazon Prime Video.
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O Tricolor Gaúcho faz sua estreia nesta edição da Copa do Brasil, e chega pressionado após resultados recentes no Campeonato Brasileiro. O técnico Luís Castro busca uma resposta rápida da equipe, que contará com o retorno do zagueiro Viery, reforçando o sistema defensivo ao lado de Gustavo Martins.
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Já o Confiança-SE tenta surpreender fora de casa. A equipe sergipana vive um momento de oscilação na Série C, mas chega motivada após eliminar o Vila Nova na fase anterior. O técnico Cláudio Caçapa ainda tem dúvida na lateral direita, entre Weriton e Mateus Ludke.
Ficha do jogo
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Tudo sobre Grêmio x Confiança-SE (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Grêmio 🆚 Confiança-SE
5ª fase – Copa do Brasil
📆 Data e horário: terça-feira, 21 de abril, às 19h30 (de Brasília).
📍 Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS).
👁️ Onde assistir: Amazon Prime Video (streaming). 🕴️ Árbitro: João Vitor Gobi (SP)
🚩 Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa (SP) e Evandro de Melo Lima (SP)
📺 VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔵⚫ Grêmio (Técnico: Luís Castro)
Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Viery e Pedro Gabriel; Noriega, Nardoni (Monsalve) e Arthur; Enamorado, Carlos Vinícius e Amuzu.
🔵⚪ Confiança-SE (Técnico: Cláudio Caçapa)
Rafael Pascoal; Weriton (Mateus Ludke), Lucas Cunha, Ícaro e Kelvyn; Renilson, Gabriel Zeca, PH, PK; João Pedro, Danielzinho (Sassá).
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