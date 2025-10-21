menu hamburguer
Bahia

Everton Ribeiro volta aos trabalhos no único treino do Bahia antes de pegar o Inter

Tricolor fecha a preparação para duelo contra o Internacional, nesta quarta

Rafael-Carmo-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Rafael do Carmo
Salvador (BA)
Dia 21/10/2025
17:12
Atualizado há 7 minutos
Everton Ribeiro faz exercícios na esteira em seu retorno aos treinos do Bahia (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)
Everton Ribeiro faz exercícios na esteira em seu retorno aos treinos do Bahia (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Bahia fez, na manhã desta terça-feira, o primeiro e único treino antes de enfrentar o Internacional, nesta quarta, em jogo atrasado válido pela 14ª rodada do Brasileirão. A grande novidade do time no CT Evaristo de Macedo foi a presença do capitão Everton Ribeiro, que se recupera gradualmente de um câncer na tireoide e volta aos trabalhos de forma controlada.

Everton, no entanto, só trabalhou na academia sob os olhares atentos de profissionais do clube. Mesmo com uma cirurgia bem sucedida para a retirada da tireoide, ele precisa ser acompanhado de perto durante a evolução do seu quadro de saúde para, aí sim, ter uma estimativa de retorno. Vale lembrar que o camisa 10 não vai precisar de tratamento adicional para voltar ao seu dia a dia normal de atleta.

Outro que ficou só na academia foi o volante Caio Alexandre, que se recupera de lesão. Já o atacante Erick Pulga está em processo de transição.

Como foi o treino do Bahia?

Treino do Bahia antes do jogo contra o Internacional (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)
Treino do Bahia antes do jogo contra o Internacional (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Antes de ir a campo, o elenco assistiu vídeos com erros e acertos da goleada aplicada contra o Grêmio, no último domingo. Em seguida, o grupo foi dividido em quatro times para um trabalho técnico em campo reduzido.

Os titulares contra o Tricolor gaúcho foram liberados mais cedo, enquanto o restante do elenco ficou para outras duas atividades: um treinamento tático com metade do campo e uma mini-partida de oito contra oito com a presença de um coringa. Por fim, alguns atletas aprimoraram cobranças de falta.

Vale lembrar que o Bahia entra em campo a partir das 19h desta quarta-feira (horário de Brasília) contra o Internacional, na Arena Fonte Nova, em jogo atrasado válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

➡️Exclusivo: ‘Motivado’ e em boa forma no Bahia, Willian José reencontra fase artilheira

Veja fotos do retorno de Everton

Everton Ribeiro no CT Evaristo de Macedo (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)
Everton Ribeiro no CT Evaristo de Macedo antes de Bahia x Inter (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)
Everton Ribeiro retorna gradualmente aos trabalhos (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)
Everton Ribeiro retorna gradualmente aos trabalhos (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)
Everton Ribeiro faz trabalhos específicos em recuperação de câncer na tireoide (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)
Everton Ribeiro faz trabalhos específicos em recuperação de câncer na tireoide antes da partida entre Bahia e Inter (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

