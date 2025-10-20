Internacional tem ausências e dúvidas para enfrentar o Bahia
Carbonero levou o terceiro amarelo, e três jogadores estão sob observação
Enfrentar o Bahia na Fonte Nova nunca é fácil. Para piorar, o Internacional tem ausências e dúvidas para enfrentar o Tricolor de Aço, a partir das 19h (de Brasília) desta quarta-feira (22), em partida adiada da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tirando os nomes que já estavam no Departamento Médico, o Colorado não contará com Carbonero, que levou terceiro amarelo, e ainda aguarda para saber se terá outros três nomes.
Ausências certas
Três nomes são certos que nem no banco de reservas ficam. Dois deles não vinham atuando, por estarem no Departamento Médico. De um lado, o goleiro Sergio Rochet já iniciou fisioterapia na mão esquerda, após ter passado por cirurgia para retirada de placa colocada em abril. Ainda não há, porém, prazo para seu retorno.
De outro, recuperado de desconforto nos quadris, o volante Richard recém iniciou o retreinamento e também segue fora. Já o atacante Carbonero também está fora do confronto de Salvador. O colombiano levou o terceiro amarelo contra o Sport e cumpre suspensão automática.
Dúvidas até para a viagem
Entre as dúvidas, duas delas são de titulares do time de Ramón e Emiliano Díaz. São elas Alan Patrick e Thiago Maia. O meio sofre de um quatro de lombalgia, que o deixou de fora do jogo deste domingo (19). O volante sofreu uma pancada no tornozelo direito e acabou sendo substituído. Além deles, Alan Rodríguez deixou o treino desta segunda (20) mais cedo, saindo com a mão no posterior da coxa direita. O trio deve passar por reavaliação nesta terça (21) para saber se viajam.
Ao mesmo tempo, é possível que o Inter tenha o retorno de Luis Otávio e Gabriel Mercado. O garoto voltou a treinar com o grupo e pode figurar no banco. Já o zagueiro, que havia ficado no banco contra a equipe recifense, deve jogar normalmente na quarta.
Com isso, o Colorado deve jogar com Ivan Quaresma; Vitinho, Mercado e Juninho; Aguirre, Thiago Maia (Ronaldo), Bruno Gomes (Bruno Enrique) e Bernabei; Vitinho, Alan Patrick (Rafael Borré) e Óscar Romero.
