Sem dificuldades, o Bahia aproveitou um Grêmio perdido na Arena Fonte Nova e aplicou um sonoro 4 a 0 na noite deste domingo, pela 29ª rodada do Brasileirão, para se recuperar da derrota no Ba-Vi e seguir vivo na luta por vaga direta na fase de grupos da Libertadores 2026. Iago Borduchi, Willian José, David Duarte e Rodrigo Nestor marcaram os gols do jogo e confirmaram o domínio do time de Rogério Ceni.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

O resultado mantém o Bahia na sexta posição, com 46 pontos, mas ainda com um jogo a menos em relação a Botafogo e Mirassol, que vêm logo à frente. Já o Grêmio perde a chance de chegar à primeira página da tabela e fecha a rodada na 12ª colocação, com 36 pontos.

continua após a publicidade

Aravena lamenta chance perdida pelo Grêmio (Foto: Marcio Jose/AGIF)

Bahia domina o Grêmio no primeiro tempo

Com um ataque rápido e móvel pelas pontas, o Bahia abriu o placar logo aos três minutos justamente em uma jogada de velocidade pela direita. Ademir, o "Fumacinha", arrancou até a linha de fundo e achou Iago Borduchi sozinho na área, que concluiu e contou com desvio de Pavón antes de estufar as redes de Gabriel Grando.

O Grêmio até ensaiou uma reação, mas o Bahia não deu "sopa para o azar" e tratou de ampliar aos nove minutos em uma bomba de Willian José de fora da área. A partir daí, o Tricolor seguiu dono do jogo, dominou as ações de ataque e esteve mais perto do gol do que o Imortal, que perdeu o poder ofensivo na reta final do primeiro tempo.

continua após a publicidade

Willian José comemora segundo gol do Bahia contra o Grêmio (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)

Tricolor baiano amplia e soma três pontos com facilidade

Esperava-se que o Grêmio fosse mais ativo no segundo tempo em busca de uma reação na Arena Fonte Nova, mas o que se viu foi um Bahia com mais apetite para manter às rédeas da partida. Não à toa, o Tricolor baiano ampliou aos 11 minutos em cabeceio certeiro do zagueiro David Duarte, que se sentiu à vontade para ir ao ataque e achou espaços na defesa adversária. Por pouco a equipe de Rogério Ceni não fez o quarto logo em seguida com Tiago, que parou em grande defesa de Grando.

Do outro lado, a equipe de Mano Menezes passou a chegar mais ao ataque, mas só levou perigo em chute de Camilo aos 36 minutos, para boa defesa de Ronaldo. Absoluto no jogo, o Tricolor baiano teve facilidade para achar espaços na defesa gaúcha e ainda conseguiu marcar mais um com Rodrigo Nestor, já nos acréscimos, para confirmar o domínio da equipe diante de um Grêmio irreconhecível.

A equipe da casa, então, controlou o jogo até o apito final, garantiu três pontos importantes na luta pelo G-4 e manteve a boa campanha dentro da Arena Fonte Nova, com apenas uma derrota em Salvador durante todo o campeonato.

Nestor comemora quarto gol do Bahia contra o Grêmio (Foto: Marcio Jose/AGIF)

➡️Everton Ribeiro volta a Salvador para acompanhar Bahia x Grêmio: ‘Me motiva’

Próximos jogos

O Bahia já volta à campo nesta quarta-feira, quando tem compromisso marcado contra o Internacional, na Arena Fonte Nova, em jogo atrasado válido pela 14ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 19h (de Brasília). Já o Grêmio só joga às 16h do próximo domingo, em Porto Alegre, quando enfrenta o Juventude em clássico gaúcho pela 30ª rodada.

✅Ficha técnica

BAHIA 4 X 0 GRÊMIO

29ª RODADA DO BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: domingo, 19 de outubro, às 20h30 (de Brasília);

📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador;

🥅 Gols: Iago Borduchi, 3'/1ºT; Willian José, 9'/1ºT; David Duarte, 11'/2ºT e Rodrigo Nestor, 47'/2ºT (Bahia)

🟨 Cartões amarelos: Camilo (Grêmio); Iago Borduchi e Ruan Pablo (Bahia);

🟥 Cartões vermelhos: -

🧑‍🤝‍🧑 Público pagante: 29.272;

💸 Renda: R$ 806.743,00.

⚽ESCALAÇÕES

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Iago Borduchi; Acevedo, Jean Lucas (Rodrigo Nestor) e Michel Araújo (Cauly); Ademir (Sanabria), Tiago (Kayky) e Willian José (Ruan Pablo).

GRÊMIO (Técnico: Mano Menezes)

Gabriel Grando; Marcos Rocha (Camilo), Gustavo Martins, Kannemann e Marlon; Noriega (João Lucas), Cuéllar (Cristaldo) e Edenilson; Pavon (Cristian Olivera), Aravena (Amuzu) e Carlos Vinícius.

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP);

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Brigida Cirilo Ferreira (AL);

🖥️ VAR: Rodolpho Toski Marques (PR).