Aquele Willian José que brilhou no São Paulo e na Europa parece ter reencontrado o caminho dos gols em seu retorno ao Brasil. Fundamental no esquema de Rogério Ceni, o atacante conquistou a tão sonhada regularidade e se tornou o artilheiro do Bahia nesta temporada, status que será difícil de tirar do camisa 12 diante da boa fase técnica e física com camisa tricolor.

E não seria exagero dizer que ele vive um dos melhores momentos da carreira. Mesmo com todo o glamour de uma trajetória europeia e passagem pelo Real Madrid, um dos maiores times do mundo, o ano 2025 não deixa nada a desejar para o atacante. Quem disse isso foi o próprio Willian José, exclusivamente ao Lance!.

— Foi um retorno depois de muitos anos fora, leva tempo para adaptar. É só ver o número de jogos, que já é o maior da minha carreira numa temporada. Mas sabemos que o futebol brasileiro é assim e entender. Estou muito motivado para essa reta final de temporada e espero continuar nessa boa sequência de gols — destacou.

Willian José treina no CT Evaristo de Macedo (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Anunciado em janeiro deste ano com contrato até o fim de 2026, o atacante de 33 anos chegou para ser uma referência técnica da equipe, que subiu para um novo patamar nesta temporada com a volta à Libertadores depois de 36 anos e um protagonismo ainda maior no cenário regional e nacional.

Willian não demorou a engrenar pelo Bahia e logo mostrou seu faro artilheiro. Mas a saída do uruguaio Lucho Rodríguez, seu concorrente de posição, para a Arábia Saudita, abriu espaço no ataque. O camisa 12, então, agarrou a oportunidade e emplacou uma sequência de jogos como titular com gols importantes para os objetivos do Tricolor na temporada. E essa sequência no time de Rogério Ceni segue ativa.

— Eu me sinto muito bem, tanto fisicamente quanto taticamente e mentalmente. Sei que posso ajudar ali na frente, como referência, ou voltando mais. Estou para ajudar da maneira que a comissão técnica entender ser melhor para o time.

Fase artilheira no Bahia

O bom momento de Willian José no Bahia não se traduz apenas no desempenho em campo, mas também nos números. Além de ser a temporada em que ele mais entrou em campo durante toda a carreira (51 jogos), o atacante também igualou seu segundo ano mais artilheiro com os 15 gols marcados até aqui, mesma marca alcançada no São Paulo, em 2012. Só a passagem pela Real Sociedad (2017/2018) supera esse feito, com 20 bolas nas redes.

Números de Willian José, pelo Bahia, em 2025:

Jogos: 51; Gols: 15; Assistências: seis; Minutos em campo: 2633.

Willian José comemora gol contra o Grêmio (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

E olha que Willian José rodou por muitas equipes. Só na Espanha ele atuou por Real Madrid, Real Sociedad, Real Zaragoza, Real Betis e Las Palmas. Além desses, também passou por Santos, Grêmio Barueri, Grêmio, Wolverhampton (ING) e Spartak Moscou (RUS). Mesmo com tantos times, o Bahia já tem um lugar especial no coração do jogador.

O gol mais recente com a camisa azul, vermelha e branca foi contra o Grêmio, no último domingo, quando acertou um lindo chute no ângulo para fazer o segundo gol da vitória por 4 a 0 da equipe baiana, na Arena Fonte Nova. Não só isso, Willian também deu assistência primorosa para David Duarte e chegou ao sexto passe para gol com a camisa tricolor.

Gols de Willian José pelo Bahia:

Bahia 6 x 0 Colo-Colo - Campeonato Baiano;⚽ Barcelona de Ilhéus 0 x 1 Bahia - Campeonato Baiano;⚽ The Strongest (BOL) 1 x 1 Bahia - Libertadores;⚽ Bahia 1 x 0 Atlético Nacional (COL) - Libertadores;⚽ Bahia 4 x 0 Paysandu - Copa do Brasil;⚽⚽ Bahia 2 x 1 São Paulo - Brasileirão;⚽⚽ Bahia 2 x 1 Fortaleza - Copa do Nordeste;⚽ Bahia 3 x 2 Retrô - Copa do Brasil;⚽ Corinthians 1 x 2 Bahia - Brasileirão;⚽ Confiança 1 x 4 Bahia - Copa do Nordeste;⚽ Ceará 1 x 1 Bahia - Brasileirão;⚽ Bahia 1 x 0 Flamengo - Brasileirão;⚽ Bahia 4 x 0 Grêmio - Brasileirão.⚽

— Soubemos nos recuperar rapidamente depois da derrota no clássico, que é sempre ruim. Mas sabemos da nossa qualidade e dos nossos objetivos de terminar entre os primeiros, então, era preciso voltar a vencer novamente e conseguimos.

— Fizemos um grande jogo, diante de uma equipe que vinha de bons resultados. Soubemos nos impor desde o início e fizemos os gols rapidamente. Feliz pelo gol, pela assistência e por ajudar — concluiu.

Willian José e companhia voltam a campo a partir das 19h desta quarta-feira (horário de Brasília), quando o Bahia recebe o Internacional, na Arena Fonte Nova, em jogo atrasado válido pela 14ª rodada do Brasileirão.