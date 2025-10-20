menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsBahia

Ingressos de Bahia x Internacional estão à venda: veja preços e onde comprar

Equipes entram em campo nesta quarta, pela 14ª rodada do Brasileirão

Rafael-Carmo-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Rafael do Carmo
Salvador (BA)
Dia 20/10/2025
16:10
Torcida do Bahia comemora goleada contra o Grêmio (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)
A venda de ingressos para a partida entre Bahia e Internacional, marcada para as 19h desta quarta-feira (horário de Brasília), em jogo atrasado válido pela 14ª rodada do Brasileirão, já está aberta para o público geral. A compra deve ser feita exclusivamente pela internet.

Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

As vendas começaram na última quarta-feira para os associados, mas o público geral só teve acesso nesta segunda. A compra online estará disponível até às 20h da quarta, dia do jogo, mediante o cadastro obrigatório da biometria facial.

Preços dos ingressos para Bahia x Internacional

Os valores dos ingressos variam de R$ 20 a R$ 280. Vale lembrar que menores até 11 anos têm direito à gratuidade e, mesmo com a abertura para o público geral, os sócios ainda podem fazer o check-in.

  • Cadeira Superior Norte - R$ 76 (meia R$ 38);
  • Cadeira Superior Leste - R$ 80 (meia R$ 40);
  • Cadeira Norte - R$ 90 (meia R$ 45);
  • Cadeira Leste - R$ 100 (meia R$ 50);
  • Cadeira Especial Inferior - R$ 130 (meia R$ 65);
  • Cadeira Sudeste - R$ 100 (meia R$ 50);
  • Cadeira Sudeste promocional - R$ 40 (meia R$ 20);
  • Lounge Premium - R$ 280;
  • Lounge Criança - R$ 170;
  • Visitante - R$ 130 (meia R$ 65).
Torcida do Bahia na Arena Fonte Nova (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)
O que está em jogo?

O Bahia se recuperou em grande estilo no Campeonato Brasileiro ao golear o Grêmio por 4 a 0 no último domingo, resultado que manteve a equipe viva na luta pelo G-4. Caso vença o Inter, encurta a distância em relação ao Mirassol, quarto colocado, para apenas três pontos. Já o Colorado também vem de vitória, mas precisa somar pontos para se distanciar ainda mais da zona de rebaixamento.

➡️CEO do Grupo City anuncia novo CT de R$ 300 milhões para o Bahia

Como chegar à Arena Fonte Nova?

  • Chegue com antecedência: Em dias de eventos, o trânsito ao redor da Arena Fonte Nova pode ser intenso, especialmente nas principais vias de acesso, como a Avenida Vasco da Gama e a Ladeira Fonte das Pedras. Chegar cedo ajuda a evitar filas e facilita a localização do portão correto.
  • Prefira transporte público: Com a proximidade da estação de metrô Campo da Pólvora e várias linhas de ônibus que passam pelas avenidas adjacentes, o transporte público é uma opção conveniente e prática, especialmente para quem quer evitar o trânsito e a busca por estacionamento.
  • Verifique o portão indicado no ingresso: Cada setor e portão são bem sinalizados e correspondem aos setores marcados no ingresso. Conferir o portão de entrada correto ajuda a agilizar sua entrada e evitar qualquer confusão.

