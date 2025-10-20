Ingressos de Bahia x Internacional estão à venda: veja preços e onde comprar
Equipes entram em campo nesta quarta, pela 14ª rodada do Brasileirão
- Matéria
- Mais Notícias
A venda de ingressos para a partida entre Bahia e Internacional, marcada para as 19h desta quarta-feira (horário de Brasília), em jogo atrasado válido pela 14ª rodada do Brasileirão, já está aberta para o público geral. A compra deve ser feita exclusivamente pela internet.
✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!
As vendas começaram na última quarta-feira para os associados, mas o público geral só teve acesso nesta segunda. A compra online estará disponível até às 20h da quarta, dia do jogo, mediante o cadastro obrigatório da biometria facial.
Preços dos ingressos para Bahia x Internacional
Os valores dos ingressos variam de R$ 20 a R$ 280. Vale lembrar que menores até 11 anos têm direito à gratuidade e, mesmo com a abertura para o público geral, os sócios ainda podem fazer o check-in.
- Cadeira Superior Norte - R$ 76 (meia R$ 38);
- Cadeira Superior Leste - R$ 80 (meia R$ 40);
- Cadeira Norte - R$ 90 (meia R$ 45);
- Cadeira Leste - R$ 100 (meia R$ 50);
- Cadeira Especial Inferior - R$ 130 (meia R$ 65);
- Cadeira Sudeste - R$ 100 (meia R$ 50);
- Cadeira Sudeste promocional - R$ 40 (meia R$ 20);
- Lounge Premium - R$ 280;
- Lounge Criança - R$ 170;
- Visitante - R$ 130 (meia R$ 65).
O que está em jogo?
O Bahia se recuperou em grande estilo no Campeonato Brasileiro ao golear o Grêmio por 4 a 0 no último domingo, resultado que manteve a equipe viva na luta pelo G-4. Caso vença o Inter, encurta a distância em relação ao Mirassol, quarto colocado, para apenas três pontos. Já o Colorado também vem de vitória, mas precisa somar pontos para se distanciar ainda mais da zona de rebaixamento.
➡️CEO do Grupo City anuncia novo CT de R$ 300 milhões para o Bahia
Como chegar à Arena Fonte Nova?
- Chegue com antecedência: Em dias de eventos, o trânsito ao redor da Arena Fonte Nova pode ser intenso, especialmente nas principais vias de acesso, como a Avenida Vasco da Gama e a Ladeira Fonte das Pedras. Chegar cedo ajuda a evitar filas e facilita a localização do portão correto.
- Prefira transporte público: Com a proximidade da estação de metrô Campo da Pólvora e várias linhas de ônibus que passam pelas avenidas adjacentes, o transporte público é uma opção conveniente e prática, especialmente para quem quer evitar o trânsito e a busca por estacionamento.
- Verifique o portão indicado no ingresso: Cada setor e portão são bem sinalizados e correspondem aos setores marcados no ingresso. Conferir o portão de entrada correto ajuda a agilizar sua entrada e evitar qualquer confusão.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias