A venda de ingressos para a partida entre Bahia e Internacional, marcada para as 19h desta quarta-feira (horário de Brasília), em jogo atrasado válido pela 14ª rodada do Brasileirão, já está aberta para o público geral. A compra deve ser feita exclusivamente pela internet.

As vendas começaram na última quarta-feira para os associados, mas o público geral só teve acesso nesta segunda. A compra online estará disponível até às 20h da quarta, dia do jogo, mediante o cadastro obrigatório da biometria facial.

Preços dos ingressos para Bahia x Internacional

Os valores dos ingressos variam de R$ 20 a R$ 280. Vale lembrar que menores até 11 anos têm direito à gratuidade e, mesmo com a abertura para o público geral, os sócios ainda podem fazer o check-in.

Cadeira Superior Norte - R$ 76 (meia R$ 38);

Cadeira Superior Leste - R$ 80 (meia R$ 40);

Cadeira Norte - R$ 90 (meia R$ 45);

Cadeira Leste - R$ 100 (meia R$ 50);

Cadeira Especial Inferior - R$ 130 (meia R$ 65);

Cadeira Sudeste - R$ 100 (meia R$ 50);

Cadeira Sudeste promocional - R$ 40 (meia R$ 20);

Lounge Premium - R$ 280;

Lounge Criança - R$ 170;

Visitante - R$ 130 (meia R$ 65).

O que está em jogo?

O Bahia se recuperou em grande estilo no Campeonato Brasileiro ao golear o Grêmio por 4 a 0 no último domingo, resultado que manteve a equipe viva na luta pelo G-4. Caso vença o Inter, encurta a distância em relação ao Mirassol, quarto colocado, para apenas três pontos. Já o Colorado também vem de vitória, mas precisa somar pontos para se distanciar ainda mais da zona de rebaixamento.

Como chegar à Arena Fonte Nova?