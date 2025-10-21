Um raio X dos cinco primeiros jogos dos Díaz no Internacional

A amostra é pequena é claro. Afinal, são apenas 26 dias e cinco partidas. Mesmo assim, já é possível fazer um raio X do início do trabalho de Ramón e Emiliano Díaz no Internacional. Nesse intervalo, os argentinos viram o time vencer duas vezes, além de marcar sete gols e tomar cinco – em duas partidas, não viram a equipe ser vazada. Apesar dos 53,3% de aproveitamento, só tiveram uma atuação convincente.

A família Díaz tem mais dez partidas à frente do Colorado até o final do ano. Como disse Emiliano após a primeira derrota, são dez finais, na luta para se afastar da zona de rebaixamento.

O raio X dos Díaz

Vitinho e Carbonero comemoram gol contra o Botafogo (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Nesses 26 dias e cinco duelos, o Inter dos Díaz tem duas vitórias, dois empates e uma derrota. Das cinco partidas, teve apenas uma atuação convincente, o 2 a 0 sobre o Botafogo, quando o time foi protagonista como gosta de dizer Don Ramón. Nas demais, manteve os problemas da temporada: erros em sequência, dificuldade na armação, ineficiência no ataque.

Até nos 2 a 0 sobre o Sport a equipe jogou mal. Não viu a cor da bola. Mas teve uma mudança: aproveitou 50% das chances que teve. O 3-4-3 foi o esquema mais usado, começando três partidas e utilizado em parte de uma outra. A equipe também passou pelo 4-4-2, o 4-3-1-2 e o 4-2-3-1.

Outro fato interessante, é que o Inter marcou nas cinco partidas, sendo o 2 a 0 a favor e o 1 a 1 os placares mais repetidos. O pior jogo foi, sem dúvida, o 3 a 1 para o Mirassol, quando até os Díaz disseram não entender o que havia acontecido.

Os jogos

Juventude 1x 1 Internacional Internacional 1x1 Corinthians Internacional 2x0 Botafogo Mirassol 3x1 Internacional Internacional 2x0 Sport

Os atletas mais usados

Nessas cinco partidas, os 11 iniciais não foram repetidos nenhuma vez, com 24 atletas sendo usados, seja começando ou entrando no enfrentamento. Apenas dois estiveram em todos os duelos: o zagueiro Vitão e o volante Bruno Henrique. Depois, aparecem Anthoni, Mercado, Romero, Alan Patrick, Vitinho, Rafael Borré, Carbonero, Aguirre, Bernabei, Bruno Gomes e Thiago Maia, com quatro participações.

Desses todos, titulares absolutos são Vitão, Mercado, Aguirre, Bernabei, Thiago Maia, Alan Patrick e Carbonero. Juninho, que esteve foram duas vezes por lesão, é outro com presença garantida no time. Os demais entram de acordo com as circunstâncias e o adversário a ser enfrentado.