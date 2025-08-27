Bahia e Fluminense dão o pontapé inicial para o confronto de 180 minutos, válido pelas quartas de final da Copa do Brasil, a partir das 19h30 desta quinta-feira (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova. A partida será transmitida ao vivo pelos canais Sportv e Premiere (TV fechada).

O duelo de volta está marcado para as 19h do dia 10 de setembro, pós-Data Fifa, no Maracanã. O clube que avançar para as semifinais embolsa mais R$ 9.922.500 em premiação.

Como vem o Bahia?

O Bahia chega cheio de moral para a partida depois de ter vencido o Santos no último domingo por 2 a 0, em jogo válido pela 21ª rodada do Brasileirão. Além disso, o Tricolor está invicto há oito jogos, com direito a três vitórias seguidas, e vai ter o primeiro jogador com a camisa da seleção brasileira depois de 34 anos, por conta da convocação de Jean Lucas. A equipe de Rogério Ceni, que passou do Retrô nas oitavas, está, de fato, nas nuvens.

Em busca da primeira semifinal de Copa do Brasil da história, o Bahia terá o importante retorno de Erick Pulga, que se recuperou de lesão na coxa e deve voltar à ponta esquerda. Outro que vai estar à disposição é o goleiro recém-contratado João Paulo, ex-Santos, que vai disputar vaga com Ronaldo. Já Sanabria, em recondicionamento físico, não deve ser relacionado. O zagueiro Luiz Gustavo, outro reforço da janela, não pode entrar em campo pela Copa do Brasil por já ter atuado pelo Vasco na terceira fase da competição.

Enquanto isso, Caio Alexandre, Gilberto, Michel Araújo, Erick, Kanu, Fredi Lippert e Ademir seguem no departamento médico.

Rogério Ceni comanda treino do Bahia antes de partida contra o Fluminense (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Como chega o Fluminense?

Já o Tricolor das Laranjeiras vive um momento de oscilação depois de boa sequência e vem de derrota para o Bragantino por 4 a 2 na última rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Renato Gaúcho se classificou na Copa do Brasil ao eliminar o Internacional nas oitavas.

Sem desfalques por suspensão e com o departamento médico vazio, o treinador terá o elenco todo à disposição contra o Bahia e deve mandar força máxima a campo. Os zagueiros Thiago Silva e Ignácio, por exemplo, além do volante Otávio, estão totalmente recuperados e só não serão relacionados para a partida se essa for a opção da comissão técnica.

Capitão do time, Thiago Silva é quem tem mais chances de iniciar a partida. A principal dúvida, porém, deve ficar no meio de campo, com Nonato, Lima e Lucho Acosta brigando por uma posição.

Reanto Gaúcho em treino do Fluminense no CTCC (Foto: Lucas Merçon/FFC)

Confira arbitragem e onde assistir Bahia e Fluminense pela Copa do Brasil

BAHIA X FLUMINENSE

QUARTAS DE FINAL (IDA) – COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: quinta-feira, 28 de agosto, às 19h30 (de Brasília);

📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador;

📺 Onde assistir Bahia x Fluminense: Sportv e Premiere;

🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP);

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Alex Ang Ribeiro (SP);

🖥️ VAR: Wagner Reway (SC).

Prováveis escalações

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni):

Ronaldo (João Paulo); Santiago Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Erick Pulga, Kayky (Cauly) e Willian José (Lucho Rodríguez).

FLUMINENSE (Técnico: Renato Gaúcho):

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Nonato (Lima); Kevin Serna, Canobbio e Everaldo.