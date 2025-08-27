A notícia da convocação de Jean Lucas para a seleção brasileira provocou uma verdadeira festa entre os jogadores do Bahia no CT Evaristo de Macedo. E não é para menos, afinal o meia é o primeiro jogador do clube convocado para defender as cores do Brasil depois de 34 anos. O último foi Luís Henrique, que estava no elenco durante a Copa América de 1991.

continua após a publicidade

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

Por isso, Caio Alexandre, companheiro de Jean Lucas no meio de campo titular do técnico Rogério Ceni, soltou um grito que representa o significado dessa convocação.

— Furamos a bolha!

Um grupo de jogadores também se reuniu ao redor do camisa 6 para celebrar esse momento histórico para o Bahia [assista no vídeo acima].

— Ão, ão, ão, Jean Lucas é Seleção.

Jean Lucas foi chamado para substituir o meia Joelinton, do Newcastle, que se lesionou na última rodada do Campeonato Inglês. Vale lembrar que, além do Bahia, outros dois clubes brasileiros estão representados na convocação: Corinthians (Hugo Souza) e Cruzeiro (Fabrício Bruno e Kaio Jorge).

continua após a publicidade

O Brasil se apresenta no dia 1º de setembro, na Granja Comary, em Teresópolis. A equipe enfrenta o Chile, no Maracanã, dia 4 de setembro, e depois encara a Bolívia, em El Alto, no dia 9, nas duas últimas rodadas das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026.

+ Ancelotti encara primeiros cortes na Seleção Brasileira

Jean Lucas e Caio Alexandre celebram convocação para a Seleção (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Carreira de Jean Lucas

Com 41 jogos disputados nesta temporada e 102 com a camisa do Bahia, Jean Lucas ganhou total confiança de Rogério Ceni e tem status de insubstituível no time tricolor. Apesar de ser volante, o camisa 6 também tem funções ofensivas importantes, não à toa é o segundo maior artilheiro da história do Bahia na Libertadores com quatro gols, todos marcados neste ano. Só Charles, outro que já vestiu a amarelinha, supera esse número, com seis bolas nas redes.

continua após a publicidade

Desde a sua chegada, no início do ano passado, Jean Lucas marcou 15 gols e deu sete assistências. A melhor temporada da carreira foi justamente em 2024, quando fez 61 jogos sob o comando de Ceni, balançou as redes nove vezes e deu seis passes para gols. À época, o meia era a maior contratação do futebol nordestino, já que o Bahia pagou R$ 27 milhões para comprá-lo do Santos. A marca, porém, foi ultrapassada com a chegada do atacante uruguaio Lucho Rodríguez, por R$ 65 milhões.

Formado no Flamengo, ele estreou como profissional pelo Rubro-Negro carioca em 2018, um ano antes de chegar ao Santos. Além dos clubes brasileiros, Jean Lucas também passou por Monaco, Brest e Lyon, todos da França.