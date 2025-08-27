Atacante do Fluminense é convocado para seleção
Jogador voltou de lesão contra o Bragantino
O atacante Yeferson Soteldo, do Fluminense, foi convocado pela Seleção da Venezuela para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O anúncio foi feito pelo técnico Fernando Batista. A equipe disputa partidas contra Argentina e Colômbia.
A Venezuela enfrenta a Argentina no dia 4 de setembro, no Estádio Monumental, em Buenos Aires. Em seguida, recebe a Colômbia no dia 9 de setembro, no Estádio Monumental de Maturín. A equipe venezuelana ocupa a sétima colocação nas Eliminatórias.
Nesse momento, os venezualanos estão com vaga para repescagem da Copa do Mundo. O time precisa vencer os dois jogos para continuar sonhando com uma vaga direta. A Colômbia, na sexta posição - última que dá vaga direta -, tem 22 pontos e precisa apenas de um empate nas últimas duas rodadas para carimbar a vaga.
Mais um nome do Fluminense convocado?
Quem pode estar presente nesse time da Colômbia é Kevin Serna, também atacante do Fluminense. Em grande fase, o jogador foi apontado por alguns jornalistas como um dos nomes presentes na pré-lista. Serna pode atuar ao lado do ex-Fluminense Jhon Arias, que é titular da seleção colombiana.
