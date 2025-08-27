menu hamburguer
Seleção Brasileira

Jean Lucas manda recado a Joelinton e celebra convocação para Seleção: ‘Fiquei tenso’

Meia é convocado pela primeira vez na carreira

Jean Lucas comemora convocação para a Seleção (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)
Jean Lucas comemora convocação para a Seleção (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)
Rafael Santos do Carmo
Salvador (BA)
Dia 27/08/2025
14:56
  • Matéria
  Matéria

Jean Lucas é jogador de seleção brasileira. Quando recebeu a notícia oficial por meio dos colegas de elenco no Bahia, o sonho do meia de 27 anos estava concretizado. Essa é a primeira vez que ele vai vestir a Amarelinha pelo time principal da Seleção.

Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

A expectativa de Jean Lucas aumentou ainda mais quando soube da lesão de Joelinton, meia do Newcastle inicialmente convocado por Carlo Ancelotti, que joga na mesma posição.

— Quando aconteceu a lesão, claro que fiquei triste por ele. Que Deus o abençoe e que tenha uma boa recuperação. Mas confesso que fiquei na expectativa, naquela ansiedade de saber se meu nome seria chamado. De ontem para hoje fiquei bem tenso, esperando a confirmação. Sabia que hoje sairia a convocação e estava nessa dúvida se iria ou não. Quando o Caio apareceu na fisioterapia gritando, pulando, com todos os jogadores chegando juntos, foi um momento muito especial. Fiquei muito feliz — comemorou Jean.

Jean Lucas recebe o carinho dos companheiros de Bahia (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)
Jean Lucas recebe o carinho dos companheiros de Bahia (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Ansiedade Jean Lucas para jogar no Maracanã

Tudo fica ainda mais especial com um jogo no Maracanã, templo do futebol mundial. Representar o Brasil no estádio vai ser um sonho realizado para Jean Lucas.

— Sempre tive vários sonhos na minha mente e esse era um deles: jogar no Maracanã com a camisa da Seleção Brasileira, ainda mais na minha casa. Não tem coisa melhor. Então, só tenho a agradecer a Deus por tudo e por esse momento.

Além da marca pessoal, Jean Lucas também fez história pelo Bahia. Ele foi o primeiro jogador do clube convocado para a Seleção depois de 34 anos. O último foi Luís Henrique, que estava no elenco durante a Copa América de 1991.

O Brasil se apresenta no dia 1º de setembro, na Granja Comary, em Teresópolis. A equipe enfrenta o Chile, no Maracanã, dia 4 de setembro, e depois encara a Bolívia, em El Alto, no dia 9, nas duas últimas rodadas das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026.

