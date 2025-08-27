Jean Lucas manda recado a Joelinton e celebra convocação para Seleção: ‘Fiquei tenso’
Meia é convocado pela primeira vez na carreira
Jean Lucas é jogador de seleção brasileira. Quando recebeu a notícia oficial por meio dos colegas de elenco no Bahia, o sonho do meia de 27 anos estava concretizado. Essa é a primeira vez que ele vai vestir a Amarelinha pelo time principal da Seleção.
A expectativa de Jean Lucas aumentou ainda mais quando soube da lesão de Joelinton, meia do Newcastle inicialmente convocado por Carlo Ancelotti, que joga na mesma posição.
— Quando aconteceu a lesão, claro que fiquei triste por ele. Que Deus o abençoe e que tenha uma boa recuperação. Mas confesso que fiquei na expectativa, naquela ansiedade de saber se meu nome seria chamado. De ontem para hoje fiquei bem tenso, esperando a confirmação. Sabia que hoje sairia a convocação e estava nessa dúvida se iria ou não. Quando o Caio apareceu na fisioterapia gritando, pulando, com todos os jogadores chegando juntos, foi um momento muito especial. Fiquei muito feliz — comemorou Jean.
+ Ancelotti encara primeiros cortes na Seleção Brasileira
Ansiedade Jean Lucas para jogar no Maracanã
Tudo fica ainda mais especial com um jogo no Maracanã, templo do futebol mundial. Representar o Brasil no estádio vai ser um sonho realizado para Jean Lucas.
— Sempre tive vários sonhos na minha mente e esse era um deles: jogar no Maracanã com a camisa da Seleção Brasileira, ainda mais na minha casa. Não tem coisa melhor. Então, só tenho a agradecer a Deus por tudo e por esse momento.
Além da marca pessoal, Jean Lucas também fez história pelo Bahia. Ele foi o primeiro jogador do clube convocado para a Seleção depois de 34 anos. O último foi Luís Henrique, que estava no elenco durante a Copa América de 1991.
O Brasil se apresenta no dia 1º de setembro, na Granja Comary, em Teresópolis. A equipe enfrenta o Chile, no Maracanã, dia 4 de setembro, e depois encara a Bolívia, em El Alto, no dia 9, nas duas últimas rodadas das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026.
