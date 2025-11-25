RB Bragantino x Fortaleza: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam pela 36ª rodada
RB Bragantino e Fortaleza se enfrentam nesta quarta-feira (26), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP). O confronto, válido pela 36ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, terá transmissão exclusiva do Premiere.
Em seu último compromisso, o Bragantino visitou o Flamengo e perdeu por 3 a 0. O Fortaleza, no jogo mais recente, visitou o Bahia e venceu por 3 a 2.
Ficha do jogo
O Bragantino é o nono colocado na tabela do torneio, com 45 pontos. O Fortaleza está em 18º lugar, tendo 34 pontos.
Histórico do confronto
O retrospecto total apresenta 16 jogos entre os times, com oito triunfos do Fortaleza, sete do Bragantino e um empate. Nos duelos com mando de campo dos paulistas, são quatro vitórias dos mandantes e três dos visitantes.
O Leão soma quatro jogos sem perder para os paulistas, com três vitórias e um empate no período. No 1º turno desta Série A, o Fortaleza superou o rival por 3 a 1.
Confira as informações do jogo entre RB Bragantino x Fortaleza
✅ FICHA TÉCNICA
RB BRAGANTINO X FORTALEZA
BRASILEIRÃO - 36ª RODADA
📆 Data e horário: quarta-feira, 26 de novembro de 2025, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)
📺 Onde assistir: Premiere
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)
🚩 Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Thiago Rosa de Oliveira Esposito (RJ)
🖥️ VAR: Rodrigo Nunes de Sa (RJ)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
RB BRAGANTINO: Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel, Fabinho, Gustavinho e Jhon Jhon; Lucas Barbosa e Eduardo Sasha. Técnico: Vagner Mancini.
FORTALEZA: Brenno; Mancuso, Lucas Gazal, Brítez e Ávila; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Pochettino; Herrera, Bareiro e Breno Lopes. Técnico: Martín Palermo.
