Onde Assistir

RB Bragantino x Fortaleza: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Equipes se enfrentam pela 36ª rodada

Foto-Esau-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Esaú Souza
Fortaleza (CE)
Dia 25/11/2025
19:00
RB Bragantino e Fortaleza se enfrentam pelo Brasileirão (Foto: Arte/Lance!)
RB Bragantino e Fortaleza se enfrentam pelo Brasileirão (Foto: Arte/Lance!)
  Matéria
  Mais Notícias

RB Bragantino e Fortaleza se enfrentam nesta quarta-feira (26), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP). O confronto, válido pela 36ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, terá transmissão exclusiva do Premiere.

Relacionadas

➡️ Clique para assistir no Premiere

Em seu último compromisso, o Bragantino visitou o Flamengo e perdeu por 3 a 0. O Fortaleza, no jogo mais recente, visitou o Bahia e venceu por 3 a 2.

Ficha do jogo

Bragantino-escudo-onde-assistir
RBB
FOR
36ª rodada
Brasileirão
Data e Hora
Quarta-feira, 26 de novembro de 2025, às 19h (de Brasília)
Local
Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)
Árbitro
Bruno Arleu de Araujo (RJ)
Assistentes
Luiz Claudio Regazone (RJ) e Thiago Rosa de Oliveira Esposito (RJ)
Var
Rodrigo Nunes de Sa (RJ)
Onde assistir
Clique para assistir no Premiere

O Bragantino é o nono colocado na tabela do torneio, com 45 pontos. O Fortaleza está em 18º lugar, tendo 34 pontos.

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

Histórico do confronto

O retrospecto total apresenta 16 jogos entre os times, com oito triunfos do Fortaleza, sete do Bragantino e um empate. Nos duelos com mando de campo dos paulistas, são quatro vitórias dos mandantes e três dos visitantes.

O Leão soma quatro jogos sem perder para os paulistas, com três vitórias e um empate no período. No 1º turno desta Série A, o Fortaleza superou o rival por 3 a 1.

Partida entre Fortaleza e RB Bragantino, pelo Brasileirão (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)
Partida entre Fortaleza e RB Bragantino, pelo Brasileirão (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

➡️ Fortaleza defende invencibilidade contra o RB Bragantino; veja

Confira as informações do jogo entre RB Bragantino x Fortaleza

✅ FICHA TÉCNICA
RB BRAGANTINO X FORTALEZA
BRASILEIRÃO - 36ª RODADA

📆 Data e horário: quarta-feira, 26 de novembro de 2025, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)
📺 Onde assistir: Premiere

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)
🚩 Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Thiago Rosa de Oliveira Esposito (RJ)
🖥️ VAR: Rodrigo Nunes de Sa (RJ)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

RB BRAGANTINO: Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel, Fabinho, Gustavinho e Jhon Jhon; Lucas Barbosa e Eduardo Sasha. Técnico: Vagner Mancini.

FORTALEZA: Brenno; Mancuso, Lucas Gazal, Brítez e Ávila; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Pochettino; Herrera, Bareiro e Breno Lopes. Técnico: Martín Palermo.

Tudo sobre

  Matéria
  Mais Notícias