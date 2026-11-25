Paris Saint Germain x Roma: onde assistir, horário e escalações
Paris Saint Germain x Roma: pela 5ª rodada da Liga dos Campeões da UEFA.
O PSG recebe a Roma nesta quarta-feira (25), às 17h (de Brasília), no Parque dos Príncipes, em Paris, pela quinta rodada da fase de liga da Uefa Champions League. Líder da competição e dono do melhor ataque do torneio, o atual bicampeão europeu busca manter os 100% de aproveitamento. Do outro lado, os italianos tentam conquistar um resultado positivo para se aproximar da zona de classificação direta às oitavas de final. Clique para assistir na HBO MAX com UOL PLAY
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Ficha do jogo
Como chegam as equipes
O PSG vive grande fase na Champions League. Com 12 pontos em quatro partidas, a equipe comandada por Luis Enrique lidera a competição e soma 20 gols marcados e apenas cinco sofridos. Segundo a Uefa, nenhum clube havia marcado tantos gols nas quatro primeiras rodadas de uma edição da fase de grupos ou de liga do torneio.
Os franceses também acumulam 14 partidas de invencibilidade na Champions League, igualando o recorde nacional que pertencia ao Lyon.
O bom momento também aparece no Campeonato Francês. No último sábado (21), o PSG venceu o Nice por 3 a 2, fora de casa, e manteve a liderança da Ligue 1. O resultado, entretanto, teve uma notícia negativa: Désiré Doué sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito e precisará passar por cirurgia.
A Roma, por sua vez, ocupa a 20ª colocação da Champions League, com quatro pontos conquistados. A equipe comandada por Gian Piero Gasperini busca melhorar sua posição na tabela e se aproximar dos oito primeiros colocados, que garantem vaga direta nas oitavas de final.
Os italianos chegam embalados pela goleada por 5 a 1 sobre o Parma, no último sábado (21), pelo Campeonato Italiano. Na Champions, porém, o cenário é diferente. Na rodada anterior, a Roma perdeu por 3 a 2 para o Manchester United, em Old Trafford, mesmo após abrir dois gols de vantagem.
A equipe italiana precisa corrigir os problemas para administrar resultados. De acordo com dados da Opta, a Roma já desperdiçou oito pontos depois de sair na frente no placar nesta edição da competição europeia.
Ficha técnica
PSG X ROMA
- 🏆 Competição: quinta rodada da fase de liga da Uefa Champions League 2026/27
- 📆 Data e horário: quarta-feira, 25 de novembro de 2026, às 17h (de Brasília)
- 📍 Local: Parque dos Príncipes, em Paris, na França
- 📺 Transmissão: TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming)
Prováveis escalações
PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Fabián Ruiz; Akliouche, Dembélé e Ferran Torres.
Roma: Svilar; Mancini, Ndicka e Hermoso; Wesley, Cristante, Koné e Molina; Dybala e Soulé; Malen.
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