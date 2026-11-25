Club Brugge x Liverpool: onde assistir, horário e escalações
Club Brugge x Liverpool: pela 5ª rodada da Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027.
O Liverpool visita o Club Brugge nesta quarta-feira (25), às 17h (de Brasília), no estádio Jan Breydel, na Bélgica, pela quinta rodada da fase de liga da Uefa Champions League. O confronto é direto na tabela de classificação, já que as equipes estão próximas e os ingleses levam vantagem nos critérios de desempate. Clique para assistir na HBO MAX com UOL PLAY
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Ficha do jogo
Como chegam as equipes
O Club Brugge é uma das surpresas desta edição da Champions League. Depois de estrear com derrota, a equipe belga se recuperou e conquistou três vitórias consecutivas. Agora, busca manter o bom momento diante do Liverpool para tentar entrar no G-8 e se aproximar de uma vaga direta nas oitavas de final.
O Liverpool, por sua vez, tenta retomar o caminho das vitórias na competição europeia. Os Reds perderam os 100% de aproveitamento na rodada passada, quando foram surpreendidos pelo Fenerbahçe. Com isso, os ingleses precisam de um resultado positivo fora de casa para melhorar sua situação na tabela.
Apesar do tropeço continental, a equipe chega motivada pelo resultado do último fim de semana. O Liverpool goleou o Manchester United por 4 a 0, pela Premier League, e espera aproveitar o embalo para voltar a vencer na Champions League.
Onde assistir a Club Brugge x Liverpool?
A partida entre Club Brugge e Liverpool terá transmissão ao vivo pela HBO Max (streaming).
Ficha técnica
CLUB BRUGGE X LIVERPOOL
- 🏆 Competição: quinta rodada da fase de liga da Uefa Champions League 2026/27
- 📆 Data e horário: quarta-feira, 25 de novembro de 2026, às 17h (de Brasília)
- 📍 Local: estádio Jan Breydel, em Bruges, na Bélgica
- 📺 Transmissão: HBO Max (streaming)
Prováveis escalações
Club Brugge: Sommer; Sabbe, Spileers, Mechele e Seys; Potts, Vetlesem e Vanaken; Forbs, Lemarechal e Tresoldi.
Liverpool: Alisson; Gomez, Jacquet, Van Dijk e Tsimikas; Mac Allister, Nyoni e Szoboszlai; Wirtz; Ngumoha e Barcola.
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