O Liverpool visita o Club Brugge nesta quarta-feira (25), às 17h (de Brasília), no estádio Jan Breydel, na Bélgica, pela quinta rodada da fase de liga da Uefa Champions League. O confronto é direto na tabela de classificação, já que as equipes estão próximas e os ingleses levam vantagem nos critérios de desempate. Clique para assistir na HBO MAX com UOL PLAY

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Ficha do jogo CLU LIV Campeonato Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027 Data e Hora 25/11/2026, 17:00 Local Jan Breydelstadion - Brugge Árbitro Onde assistir

Como chegam as equipes

O Club Brugge é uma das surpresas desta edição da Champions League. Depois de estrear com derrota, a equipe belga se recuperou e conquistou três vitórias consecutivas. Agora, busca manter o bom momento diante do Liverpool para tentar entrar no G-8 e se aproximar de uma vaga direta nas oitavas de final.

O Liverpool, por sua vez, tenta retomar o caminho das vitórias na competição europeia. Os Reds perderam os 100% de aproveitamento na rodada passada, quando foram surpreendidos pelo Fenerbahçe. Com isso, os ingleses precisam de um resultado positivo fora de casa para melhorar sua situação na tabela.

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Apesar do tropeço continental, a equipe chega motivada pelo resultado do último fim de semana. O Liverpool goleou o Manchester United por 4 a 0, pela Premier League, e espera aproveitar o embalo para voltar a vencer na Champions League.

Onde assistir a Club Brugge x Liverpool?

A partida entre Club Brugge e Liverpool terá transmissão ao vivo pela HBO Max (streaming).

Ficha técnica

CLUB BRUGGE X LIVERPOOL

🏆 Competição: quinta rodada da fase de liga da Uefa Champions League 2026/27

📆 Data e horário: quarta-feira, 25 de novembro de 2026, às 17h (de Brasília)

📍 Local: estádio Jan Breydel, em Bruges, na Bélgica

📺 Transmissão: HBO Max (streaming)

Prováveis escalações

Club Brugge: Sommer; Sabbe, Spileers, Mechele e Seys; Potts, Vetlesem e Vanaken; Forbs, Lemarechal e Tresoldi.

Liverpool: Alisson; Gomez, Jacquet, Van Dijk e Tsimikas; Mac Allister, Nyoni e Szoboszlai; Wirtz; Ngumoha e Barcola.

Equipes se enfrentam pela Champions League (Foto: Arte/Lance!)

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