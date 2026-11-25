Lille x Bayern Munique: onde assistir, horário e escalações
Lille x Bayern Munique: pela 5ª rodada da Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027.
O Lille recebe o Bayern de Munique nesta quarta-feira (25), às 17h (de Brasília), no estádio Pierre-Mauroy, em Villeneuve-d'Ascq, pela quinta rodada da fase de liga da Uefa Champions League. Desfalcado de Harry Kane, o time alemão tenta conquistar mais uma vitória para se aproximar dos oito primeiros colocados, que avançam diretamente às oitavas de final. Já os franceses buscam o primeiro triunfo nesta edição da competição. Clique para assistir na HBO MAX com UOL PLAY
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Ficha do jogo
Como chegam as equipes
O Bayern de Munique ocupa a 13ª colocação da Champions League, com oito pontos em quatro partidas. A equipe comandada por Vincent Kompany soma duas vitórias e dois empates e segue invicta no torneio. Na rodada anterior, os alemães venceram o Atlético de Madrid por 2 a 0, fora de casa.
Apesar do bom desempenho europeu, o Bayern chega com problemas para montar o setor ofensivo. Na última sexta-feira (20), a equipe empatou por 1 a 1 com o Colônia, pelo Campeonato Alemão, e perdeu Harry Kane. O atacante sofreu uma lesão no tornozelo e ficará afastado por um período prolongado. Olise também deixou a partida com dores no pé e é dúvida.
Kompany ainda não poderá contar com Manuel Neuer, Alphonso Davies, Serge Gnabry e Ismael Saibari. Luis Díaz pode voltar a ficar à disposição, mas dificilmente começará entre os titulares. Sem um centroavante de origem disponível, o treinador pode apostar no jovem Lennart Karl como referência no ataque.
O Lille, por sua vez, atravessa um momento complicado na Champions League. A equipe comandada por Davide Ancelotti ocupa a 35ª colocação, com apenas um ponto, conquistado no empate sem gols diante do Bodø/Glimt, na rodada anterior. O resultado encerrou uma sequência de cinco derrotas europeias, mas os franceses seguem sem vencer na competição.
No Campeonato Francês, o cenário também não é positivo. No último sábado (21), o Lille perdeu por 1 a 0 para o Lyon, em casa, e caiu para a terceira posição da Ligue 1. Além do resultado negativo, a equipe ganhou mais uma preocupação para o confronto: o zagueiro Tanguy Nianzou sofreu uma lesão muscular e deve desfalcar o time diante dos alemães.
Ficha técnica
LILLE X BAYERN DE MUNIQUE
- 🏆 Competição: quinta rodada da fase de liga da Uefa Champions League 2026/27
- 📆 Data e horário: quarta-feira, 25 de novembro de 2026, às 17h (de Brasília)
- 📍 Local: estádio Pierre-Mauroy, em Villeneuve-d'Ascq, na França
- 📺 Transmissão: Space (TV fechada) e HBO Max (streaming)
Prováveis escalações
Lille (Técnico: Davide Ancelotti): Özer; Goffi, Ngoy, Alexsandro e Perraud; Mukau, Bentaleb e Benjamin André; Dilane Bakwa, Haraldsson e Soriba Diaoune.
Bayern de Munique (Técnico: Vincent Kompany): Urbig; Laimer, Upamecano, Tah e Stanisic; Kimmich e Pavlovic; Binder, Bischof e Brown; Karl.
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