São Paulo terá ‘watch party’ inédita no Super Bowl LIX; veja como assistir

São Paulo receberá neste domingo (9) um evento inédito para a transmissão do Super Bowl LIX, que será disputado pelo Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles. A watch party será organizada pela Disney+, streaming responsável pela final da NFL através dos canais ESPN. A capital paulista terá dois bares dedicados exclusivamente ao jogo.

Os fãs dos Chiefs e dos Eagles poderão escolher entre dois bares na cidade para acompanhar a partida, com estruturas montadas como "embaixadas" das franquias na noite da final. Cada um dos estabelecimentos terá elementos visuais e decorativos que homenageiam as equipes e celebram o confronto histórico.

Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles vão decidir o Super Bowl LIX, da NFL (Foto: Chris Graythen/AFP)

No bairro da Vila Madalena, o bar Posto 6 será a casa dos torcedores do Kansas Cuty Chiefs, enquanto o Ômadá, localizado no bairro vizinho, em Pinheiros, receberá os torcedores do Philadelphia Eagles. A ambientação incluirá bandeiras, decorações de mesa, flanelas, cachecóis, porta-copos e barris envelopados com os elementos de Chiefs e Eagles

Dentro dos bares, os clientes vão encontrar algumas ações de marketing envolvendo o Super Bowl, Disney+ e a ESPN, como uma blitz da Rádio Disney e o "Desafio de Field Goal".

O Super Bowl LIX marca o fim de uma temporada histórica para os brasileiros fãs da NFL. Em setembro de 2024, a rodada de estreia do próprio Philadelphia Eagles aconteceu no Brasil, em jogo contra o Green Bay Packers, na Neo Química Arena, em São Paulo. Esse foi o primeiro jogo em solo brasileiro da liga norte-americana, o que abriu as portas do país para jogos futuros.

Em 2025, a NFL voltará a ser disputada no Brasil, ainda sem local definido. Entretanto, a apuração do Lance! aponta que o Los Angeles Chargers será o time mandante na próxima partida da liga no Brasil.

Onde assistir ao Super Bowl LIX em São Paulo

O evento da watch party em São Paulo será gratuito. Tanto para o bar Posto 6, na Vila Madalena, e o bar Ômadá, em Pinheiro, será gratuita. A chegada dos torcedores será a partir das 19h e o jogo inicia às 20h30.

Na transmissão da ESPN, Fernando Nardini comanda a narração e terá a companhia do comentarista Paulo Antunes. O repórter Conrado Giulietti entrará diretamente do estádio Superdome, em Nova Orleans, nos Estados Unidos.