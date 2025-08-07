Todo ano é a mesma coisa: a NFL Network libera a contagem regressiva do famoso Top 100 Players, e o mundo do futebol americano entra em modo novela mexicana. Jogadores indignados nas redes sociais, fãs virando estatísticos de plantão e discussões intermináveis sobre quem ficou acima de quem, como se estivéssemos decidindo a escalação do Super Bowl.

Mas vamos ser sinceros: esse ranking é menos ciência de dados e mais programa de entretenimento. Não existe fórmula mágica, nem painel secreto de especialistas imparciais analisando cada snap. O voto vem dos próprios jogadores, que muitas vezes não assistem metade da liga durante a temporada. Resultado? Popularidade pesa mais que produção, e memórias recentes valem mais do que constância.

O formato também ajuda a criar o caos. A divulgação lenta, em blocos de dez nomes, é praticamente um lenha na fogueira de festa junina semanal. É como se a NFL dissesse: Sim, sabemos que isso vai gerar threads raivosas no X (antigo Twitter), e é exatamente por isso que estamos fazendo assim. Funciona. A audiência responde. Mas a credibilidade? Nem tanto.

E aí começam as pérolas: Quarterback que teve um ano mediano, mas está no top 20, defensor dominante caindo para a 50ª posição porque se lesionou (e outros, como o Aidan Hutchinson, em um bom ranking mesmo tendo jogado pouco na última temporada da NFL), e o clássico jogador de linha ofensiva que deveria estar no top 30, mas ninguém lembra porque não aparece nos highlights.

O mais irônico é que todos sabem que o ranking não é definitivo, mas tratam como se fosse um veredito sagrado. Quase que um Oscar da NFL, só que sem críticos de cinema e com muito mais gente fazendo lobby no vestiário.

No fim, o Top 100 jogadores é exatamente o que a liga quer que seja: combustível para discussões, engajamento fora de temporada e cliques garantidos. Mas para quem busca um retrato fiel de quem realmente foram os melhores da última temporada, talvez seja melhor olhar para prêmios como All-Pro e métricas avançadas. E eu gosto disso. Menos emoção, mais objetividade.

Até lá, seguimos acompanhando essa novela anual, prontos para reclamar da posição do nosso jogador favorito… e, claro, esperar ansiosamente pelo próximo episódio (e pra criticar aquele jogador que não merecia estar no top 10. Entendeu, né?).