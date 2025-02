NFL: conheça Saquon Barkley, jogador que pode realizar feito na liga

Saquon Barkley disputará a edição 59 do Super Bowl pela primeira vez no próximo domingo (9). Após defender o New York Giants por seis anos, o running back mudou para o Philadelphia Eagles nesta temporada. O norte-americano pode colher os primeiros frutos desta mudança no próximo final de semana, em Nova Orleans, nos Estados Unidos.

O camisa 26 está próximo de bater recordes individuais e é condidato ao prêmio de Jogador Mais Valioso (MVP) da decisão. O Lance! te apresenta a históiria de Saquon Barkley.

Quem é Saquon Barkley?

Início

Nascido em 9 de fevereiro de 1997, na cidade de Bronx, em Nova York, o running back é conhecido por sua combinação única de força, velocidade e agilidade, que o tornou uma das principais atrações da National Football League (NFL).

Antes de começar sua trajetória nos gramados, Saquon já estava inserido no mundo dos esportes. A família paterna de Barkley tinha uma tradição com o boxe. Alibay Barkley, seu pai, era um lutador amador. Já o tio, Iran Barkley, foi um pugilista profissional e se tornou campeão peso-médio do Conselho Mundial de Boxe, em 1988. No ano de 1992, ele faturou o cinturão peso-médio da Federação Internacional de Boxe e levou o título peso-pesado da Associação Mundial de Boxe.

Mesmo com a família no esporte, Saquon teve dificuldades durante a sua vida. Em entrevista ao “The Athletic” em 2023, Barkley revelou que por volta dos sete anos chegou a ficar “sem teto”. O norte-americano afirmou ainda que, graças ao apoio dos amigos e de alguns parentes próximos, sua família conseguiu se reerguer.

Primeiros passos no futebol americano

Barkley ganhou destaque durante sua passagem pela Universidade Estadual da Pensilvânia (Penn State), onde jogou pelo time Penn State Nittany Lions. Suas performances impressionantes no futebol universitário renderam-lhe prêmios como o Paul Hornung Award (2017) e o título de All-American.

Em 2018, ele foi selecionado como a segunda escolha geral no Draft da NFL pelo New York Giants, consolidando-se como uma das maiores promessas da liga.

Trajetória na NFL

No Giants, Barkley rapidamente se tornou a peça central do ataque da equipe. Em sua temporada de estreia, ele foi nomeado Novato Ofensivo do Ano da NFL, após correr para 1.307 jardas e marcar 11 touchdowns. Além de suas habilidades como corredor, Barkley também é um receptor eficiente, o que o torna um jogador versátil e valioso para qualquer esquema ofensivo.

Em 2020, na partida contra o Chicago Bears, o running back rompeu o ligamento do joelho direito e ficou fora do restante da competição. No ano seguinte, Saquon voltou a atuar, portanto seu desempenho aconteceu de uma maneira mais discreta em comparação aos anos anteriores. Ao todo ele percorreu 593 jardas e anotou dois touchdowns.

Dois anos depois, Barkley retomou o alto nível de desempenho que os torcedores esperavam dele, registrando sua melhor temporada com o Giants. Durante a fase regular, ele acumulou 1.312 jardas terrestres e anotou 10 touchdowns. Nos playoffs, no jogo do wild card contra o Minnesota Vikings, ele marcou dois touchdowns e foi decisivo para a vitória da equipe, que avançou até a semifinal da Conferência Nacional (NFC). No entanto, na etapa seguinte, o Giants foi superado pelo Philadelphia Eagles, que venceu a partida por 38 a 7, encerrando a campanha de Barkley e sua equipe naquela temporada.

Saquon Barkley chegou ao Eagles no último ano. O norte-americano estreou no dia 6 de setembro, na primeira partida da NFL disputada em solo brasileiro. Nesta ocasião, o running back deu mostras de como seria a sua temporada na nova equipe e marcou três touchdowns contra o Green Bay Packers - foi o primeiro Eagle a marcar três vezes na estreia desde Terrell Owens em 2004/2005. Além disso, conquistou 132 jardas entre corridas e recepções.

Ao longo da temporada regular, ele marcou o seu maior número de touchdowns (13) desde que começou a jogar profissionalmente. Além de ter sido peça fundamental na primeira etapa da competição, foi ainda mais decisivo nos playoffs, onde marcou cinco touchdowns - dois deles na rodada divisional e três na decisão da Conferência Nacional (NFC).

Recordes à vista

O jogador está a um passo de quebrar dois recordes históricos da NFL. Atualmente, ele acumula 2.447 jardas terrestres e 2.760 jardas totais, somando temporada regular e playoffs. No Super Bowl LIX, precisa de apenas três jardas para superar o recorde de 2.762 jardas totais em uma temporada, estabelecido por Terrell Davis em 1998-99. Além disso, com mais 30 jardas terrestres, pode ultrapassar a marca de 2.476 jardas corridas do mesmo Davis, outro recorde da liga. Barkley mantém uma média impressionante de 147,3 jardas por jogo nos playoffs.

Além de disputar o troféu Vince Lombardi pela primeira vez em sete temporadas na NFL, o atleta é um dos favoritos ao prêmio de Jogador Mais Valioso (MVP) da temporada e ao título de Jogador Ofensivo do Ano. Se tiver uma atuação decisiva contra o Kansas City Chiefs no Super Bowl, também poderá ser eleito MVP da grande final.

Quando será o Super Bowl LIX?

O Super Bowl LIX acontecerá no dia 9 de fevereiro de 2025, um domingo, como é tradição. A cidade de New Orleans, no estado da Louisiana, será o palco do evento. O Caesars Superdome, um dos estádios mais icônicos dos Estados Unidos, sediará a partida, oferecendo uma atmosfera única para jogadores e torcedores.