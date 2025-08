O Minnesota Vikings começará a temporada 2025 sem um de seus principais alvos. O Wide Receiver Jordan Addison foi suspenso por três partidas por violar a política de substâncias proibidas da NFL. A punição foi confirmada nesta terça-feira (5) pela própria equipe.

continua após a publicidade

Com isso, Jordan Addison desfalcará os Vikings na estreia contra o Chicago Bears, fora de casa, além dos duelos diante do Atlanta Falcons e Cincinnati Bengals, ambos no U.S. Bank Stadium, nas semanas 2 e 3. O jogador estará apto a retornar na semana 4, quando a equipe enfrentará o Pittsburgh Steelers, em Dublin, na Irlanda.

Apesar da suspensão durante a temporada regular, Addison segue liberado para participar normalmente do training camp e dos jogos de pré-temporada, segundo comunicado oficial da franquia.

continua após a publicidade

A penalidade está ligada a um episódio ocorrido em julho de 2024, quando Jordan Addison foi flagrado pelas autoridades de Los Angeles dormindo ao volante de um Rolls Royce branco, estacionado de forma irregular próximo ao aeroporto da cidade. O jogador foi acusado de dirigir sob influência de álcool.

Sem contestar as acusações, o jogador se declarou culpado de condução imprudente sob efeito de bebida alcoólica. Como parte do acordo judicial, recebeu uma multa de US$ 390 e 12 meses de liberdade condicional que podem ser reduzidos caso conclua dois cursos de conscientização online.

continua após a publicidade

Jordan Addison será desfalque importante para o ataque do Minnesota Vikings

Selecionado na primeira rodada do Draft de 2023, Jordan Addison rapidamente se firmou como o 2º Wide Receiver em ordem de importância dos Vikings, formando uma dupla explosiva ao lado do All-Pro Justin Jefferson. Em duas temporadas na NFL, o recebedor acumula 133 recepções, 1.786 jardas e 19 touchdowns.

Com a ausência de Addison nas primeiras semanas, o recém-nomeado Quarterback titular, J.J. McCarthy, terá que se apoiar em outras opções para mover as correntes.