Disney adquire NFL Network e cede 10% da ESPN à liga

ESPN anunciou nesta terça-feira (5) que chegou a um acordo com a NFL para adquirir o "NFL Network" e outros ativos de mídia, incluindo o "NFL RedZone" e a plataforma "NFL Fantasy". Em troca, a liga receberá 10% de participação acionária na ESPN. A operação inclui também uma segunda parte do acordo, na qual a NFL irá licenciar à ESPN conteúdos e propriedades intelectuais para uso pelo NFL Network e outras plataformas.

Com o acordo, a ESPN passará a operar e integrar o NFL Network ao futuro serviço de streaming. A Disney, controladora da ESPN, também irá distribuir o canal NFL RedZone dentro de seu portfólio de redes lineares. Além disso, ESPN Fantasy Football será unificado ao NFL Fantasy, criando um único jogo oficial da temporada da NFL.

— Hoje é um marco para que a principal marca de mídia esportiva do mundo e o esporte mais popular dos Estados Unidos proporcionem uma experiência ainda mais envolvente aos fãs da NFL, de uma forma que só ESPN e Disney conseguem fazer — disse o CEO da The Walt Disney Company, Robert A. Iger.

— O comissário Goodell e a NFL construíram ativos de mídia excepcionais, e essas transações aumentarão as opções do consumidor, facilitarão o acesso do público e fortalecerão o ecossistema de streaming da Disney — completou.

Comissário da NFL, Roger Goodell também celebrou o acordo com a Disney.

— Desde seu lançamento em 2003, o NFL Network proporcionou a milhões de fãs acesso sem precedentes ao esporte que amam. Seja com o Thursday Night Football, a transmissão do Combine ou conteúdos originais e noticiosos, o canal se destacou. Sua venda à ESPN irá expandir esse legado, oferecendo mais futebol americano a mais torcedores de maneiras novas e inovadoras — declarou.

Outro destaque do acordo é que a ESPN ganhará a licença de mais três jogos da NFL por temporada, que serão exibidos no NFL Network. Quatro jogos, incluindo confrontos de janelas sobrepostas, migrarão para o canal, que continuará com sete partidas por ano.

A NFL continuará operando propriedades como NFL Films, NFL+, NFL.com, a rede de podcasts, o canal FAST e os sites dos 32 clubes da liga. A liga também manterá a produção e a operação do canal RedZone, além dos direitos de distribuição digital do conteúdo. Conforme apurou o Lance!, a transmissão do NFL Redzone no Brasil será em breve integrada aos canais ESPN na TV fechada, e não mais apenas no Disney+.

A conclusão da transação ainda depende da negociação dos contratos definitivos, de aprovações regulatórias, incluindo dos donos de times da NFL, e de outras condições habituais. Agora, a nova divisão acionária da ESPN tem controle de 70% Disney, 20% pela Hearst e 10% pela NFL.

