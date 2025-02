Livro de Tom Brady traz lições de liderança do astro da NFL

Tom Brady soma um recorde de sete títulos na Liga de Futebol Americano dos Estados Unidos, em uma trajetória de sucesso que se estendeu por 23 temporadas. Agora, no lançamento do seu livro "Lições de Liderança de um Campeão", os especialistas Kevin Daum e Anne Mary Ciminelli mergulham na trajetória do astro para extrair ensinamentos da sua carreira.

Capa do livro de Tom Brady, astro da NFL (Foto: Divulgação/Editora Hábito)

Confira uma prévia dos conselhos encontrados no livro

1. Crie seu playbook pessoal: grandes líderes desenvolvem rotinas diárias que maximizam pontos fortes e minimizam fraquezas. Tom Brady acorda cedo, segue uma agenda estruturada e mantém consistência em cada ação, concentrando-se no que realmente importa. No mundo corporativo, criar um playbook é essencial para organizar tarefas, estruturar processos, analisar cenários e otimizar o desempenho da equipe.

2. Gerencie o tempo com sabedoria: Brady é um exemplo de disciplina e eficiência. Ele entende que ninguém pode ser excelente em tudo, por isso prioriza um checklist de ações essenciais para o sucesso do time. Para líderes, isso significa delegar com estratégia, focar nas tarefas que geram mais impacto a longo prazo e garantir que o tempo seja um aliado, não inimigo da gestão.

3. Valorize a preparação mental: Ser um atleta não significa que Tom Brady treina apenas o físico. Para ele, o treinamento mental é tão importante quanto estar em forma. O jogador investe tempo em estudar filmagens de jogos, visualizar objetivos e aprimorar a tomada de decisões. No ambiente de negócios, uma preparação estratégica também é indispensável para antecipar problemas e encontrar soluções mais eficazes, sem perder o equilíbrio emocional.

4. Seja transparente sobre suas fraquezas: Ninguém é perfeito. Por isso, o quarterback nunca escondeu dos outros ou de si mesmo as próprias limitações. Em vez disso, ele trabalha arduamente para vencê-las. Assim, um líder autêntico sabe reconhecer as próprias dificuldades e buscar formas de superá-las, incentivando a equipe a evoluir sempre, até mesmo nos momentos mais difíceis.

5. Invista na força do time: o sucesso não é individual, mas coletivo. Tom Brady colabora diariamente com treinadores e companheiros para criar táticas de jogo que beneficiem todo o grupo. No mercado de trabalho, liderar quer dizer empoderar a equipe, reconhecer talentos e criar uma cultura de apoio mútuo a fim de valorizar a coletividade das conquistas – e até das perdas.

6. Adote uma atitude vencedora: a mentalidade positiva do esportista foi um dos pilares da sua longevidade no esporte, já que ele acredita na resiliência e no aprendizado contínuo. Lideranças que cultivam uma visão otimista e construtiva também inspiram suas equipes e promovem um ambiente corporativo de crescimento.