Pela primeira vez na carreira, Josh Allen venceu o prêmio de MVP da temporada regular da NFL. O quarteback do Buffalo Bills teve grande temporada e superou Lamar Jackson, do Baltimore Ravens, por 383 votos a 362 para levar o prêmio. Além de Josh, outros jogadores foram premiados no NFL Honors, realizado nesta quinta-feira, em Nova Orleans (6).

O NFL Honors faz parte da semana do Super Bowl LIX, que será realizado no Caesars Superdome, em Nova Orleans, entre Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs. A partida será realizada no domingo (9), às 18h30 (de Brasília).

Josh Allen: O primeiro de muitos

Após sete temporadas na NFL, Josh Allen venceu o prêmio de MVP pela primeira vez na carreira. O quarterback do Buffalo Bills teve uma carreira de altos e baixos na liga, onde chegou como um "carvão" e lapidado para se tornar um "diamante". Além de um excelente passador, com um braço muito forte, Allen se tornou um ótimo corredor nos últimos anos.

Nesta temporada, Josh Allen teve 3.731 jardas aéreas, 531 jardas terrestres e 40 touchdowns, sendo 28 aéreos e 12 terrestres, e seis interceptações. Os números ofensivos são até inferiores do que nas últimas temporadas, mas o baixo número de turnovers impressionou, já que foi a menor marca de sua carreira. Allen sempre foi considerado um quarterback que não protegia a bola tão bem, mas em 2024, o jogador conseguiu melhorar em mais um quesito.

Josh Allen venceu o prêmio de MVP da NFL pela primeira vez na carreira (Foto: Jamie Squire/AFP)

O quarterback liderou o Buffalo Bills ao título da AFC East, com 13 vitórias e quatro derrotas. Porém, nos Playoffs da NFL, Josh Allen não conseguiu superar o Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes. Fora de casa, os Bills perderam por 32 a 29, após grande jogo das duas equipes.

Veja todos os vencedores do NFL Honors

MVP - Josh Allen (Buffalo Bills)

Jogador Ofensivo do ano - Saquon Barkley (Philadelphia Eagles)

Jogador Defensivo do ano - Patrick Surtain II (Denver Broncos)

Estreante Ofensivo do ano - Jayden Daniels (Washington Commanders)

Estreante Defensivo do ano - Jared Verse (Los Angeles Rams)

Melhor Retorno do ano "Comeback Player of the Year" - Joe Burrow (Cincinatti Bengals)

Melhor Treinador do ano - Kevin O'Connell (Minnesota Vikings)