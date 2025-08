Micah Parsons, estrela da NFL, pede troca do Dallas Cowboys

Micah Parsons, Linebacker estrela do Dallas Cowboys, solicitou oficialmente sua troca após um impasse nas negociações contratuais. O atleta de 26 anos, estava sob a opção do quinto ano do contrato de calouro, mas comunicou pessoalmente o pedido ao vice-presidente da franquia, Stephen Jones

Parsons publicou uma declaração pública nas redes sociais, afirmando que “não quer mais estar aqui” e criticando a direção por conduzir negociações fechadas sem a presença de seu agente, David Mulugheta. Na postagem, ele ressaltou o impacto emocional e a criação de “narrativas enganosas” após lesões pelas quais foi criticado, inclusive pelo dono da equipe Jerry Jones.

Lesões e o estilo de condução do tema vieram à tona como fatores-chave no rompimento. O jogador destacou que tentou iniciar conversas logo após sua terceira temporada na liga. Apesar de ter havido uma conversa informal com o dono Jerry Jones em março, os Cowboys não quiseram envolver oficialmente o agente de Parsons, alegando que o acordo já estaria definido.

Apesar do clima tenso, Micah Parsons compareceu ao treinamento de pré-temporada, mas não tem participado das atividades em campo enquanto esperava um desfecho positivo na negociação

Segundo apurações da imprensa norte-americana, ele esperava um contrato que ultrapasse os 40 milhões de dólares por ano, patamar já alcançado por outros pass rushers de elite como T.J. Watt e Myles Garrett.

Agora, após a declaração de Micah Parsons por meio das redes sociais, a torcida do Cowboys agora deve ver um de seus principais jogadores deixando a equipe e indo para um rival, na NFL. As projeções do mercado, ainda, indicam que Dallas poderia obter ao menos duas escolhas de primeira rodada em troca, dada a condição de Parsons como um dos melhores pass rushers da liga, atualmente.

O Dallas Cowboys agora se prepara para disputar o Kickoff da NFL no dia 4 de setembro, na Philadelphia, quando irá jogar a primeira partida da temporada regular contra os Eagles, atuais campeões do Super Bowl.