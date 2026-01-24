Destaque do NBB, Pinheiros busca titulo inédito da Copa Super 8
Pinheiros liderou tabela em primeiro turno do NBB
- Matéria
- Mais Notícias
O líder do primeiro turno do Novo Basquete Brasil (NBB) foi, pela primeira vez, o Pinheiros. Com isso, a equipe paulista terá vantagem sobre os outros sete classificados da Copa Super 8 em relação ao mando de quadra. Essa condição pode ser o trunfo que o time precisava para enfim levantar a tão sonhada taça do torneio.
Relacionadas
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Desde a estreia em 2018, o Super 8 registrou apenas três campeões diferentes: Flamengo (4), Franca (2) e Minas (1). O Pinheiros, no entanto, chega para a edição de 2026 após superar expectativas no início da temporada. Com apenas duas derrotas até então, a equipe liderou a tabela no primeiro turno – superando o Rubro-Negro por vantagem no confronto direto.
Mesmo chegando como favorito, o time paulista ainda não conseguiu transformar o bom desempenho no NBB em título do Super 8. A melhor campanha aconteceu em 2020, com eliminação para o Flamengo na semifinal, enquanto nas outras três edições a equipe caiu logo na primeira rodada.
Relembre as campanhas do Pinheiros no Super 8
- 2018 - 2º Colocado
Caiu nas quartas para o Botafogo
- 2020 - 5º colocado
Caiu nas semifinais para o Flamengo
- 2021 - Não classificou
- 2022 - Não classificou
- 2023 - 6º colocado
Caiu nas quartas para o São Paulo
- 2024 - Não classificou
- 2025 - 6º colocado
Caiu nas quartas para o Sesi Franca
➡️ Campeão do Super 8 tem vaga na Champions League das Americas garantida
Gustavinho chega como mais um trunfo do Pinheiros
O mando de campo não será o único trunfo do Pinheiros na competição deste ano. Dessa vez, o mudança não está na tabela do NBB, mas sim na comissão técnica: Gustavo de Conti. O treinador brasileiro é o maior campeão da Copa Super 8 com quatro títulos conquistados em sete edições disputadas.
➡️ Gustavo De Conti, o nome por trás da hegemonia do Flamengo na Copa Super 8
Primeiro duelo será contra o Paulistano
Em busca do título inédito do Super 8, o Pinheiros terá pela frente o Paulistano, uma das poucas equipes que conseguiram vencer o time comandado por Gustavinho na atual temporada do NBB. Em entrevista ao Lance!, o treinador destacou as dificuldades encontradas no primeiro confronto entre as equipes.
— A gente sentiu muita dificuldade no jogo contra o Paulistano. A defesa deles foi muito dura, e o nosso aproveitamento não foi bom. Tivemos muitos erros, então é um jogo superimportante, sem favoritos, e vamos nos preparar da melhor maneira possível — afirmou De Conti.
➡️ Quartas da Copa Super 8 começa neste sábado (24); saiba onde assitir
Apesar do retrospecto negativo, a ideia do Pinheiros é manter a "identidade" construída ao longo da temporada. Dessa maneira, realizar justes pontuais para neutralizar os principais jogadores do adversário.
— A identidade do nosso time não vai mudar. É uma equipe que defende muito, busca os rebotes e joga com bastante intensidade nas transições. Mas, claro, pelas características dos jogadores do Paulistano, vamos precisar ajustar algumas coisas — completou o técnico.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias