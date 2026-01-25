Treinador do Flamengo faz autocrítica após vitória: 'Ganhamos sem jogar bem'

A vitória por 78 a 74 do Flamengo sobre o São José garantiu o rubro-negro carioca na semifinal da Copa Super 8, mas o desempenho em quadra deixou o técnico Sergio Hernández em alerta. Em entrevista coletiva após o duelo no Maracanãzinho, o treinador argentino foi direto ao avaliar os altos e baixos da equipe, destacando que o resultado positivo veio acompanhado de erros que não podem se repetir.

O treinador do Flamengo, Sergio Hernández durante a partida contra o São José pelo Super 8 (Foto: Paula Reis/ Flamengo)

Para o treinador Sergio Hernández, o domínio absoluto no segundo quarto, o único vencido pelo Flamengo na partida, foi fruto de uma combinação entre a agressividade rubro-negra e um momento de fragilidade do adversário.

— No segundo quarto, eles tiveram uma defesa muito ruim e não conseguiram se concentrar no ataque. Tiveram muitos erros e a gente aproveitou isso. Chegamos a abrir 21 pontos de diferença, mas depois permitimos um parcial de 15 a 1 contra nós — pontuou o técnico.

O treinador não escondeu o incômodo com a forma como o Flamengo deixou o São José encostar no placar. Segundo "Oveja", muitos dos erros cometidos não foram forçados pela defesa paulista, mas sim por falta de foco do próprio elenco carioca.

— O Flamengo tem que ser autocrítico. Uma coisa é cometer erros porque o adversário te força, outra é ficar desconcentrado. Fomos um pouco irresponsáveis em alguns momentos no ataque, perdemos bolas que não poderíamos perder. Isso permitiu que o jogo ficasse tão parelho — analisou o treinador.

Apesar do tom crítico, o treinador do Flamengo reconheceu a resiliência do grupo. Para ele, saber vencer mesmo em noites tecnicamente abaixo da média é uma característica de times competitivos, embora não seja o cenário ideal para quem busca o título.

— O Flamengo não jogou bem hoje. Mas, pelo menos nos últimos dois jogos, encontramos um jeito de ganhar igual. Não é fácil ganhar jogando mal, poucos times conseguem isso. Hoje, nós achamos o caminho, mas precisamos melhorar — concluiu.