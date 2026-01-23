menu hamburguer
Campeão do Super 8 tem vaga na Champions League das Americas

Pinheiros liderou tabela em primeiro turno do NBB

a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Thiago Fernandes
Dia 23/01/2026
18:00
Pinheiros derrotou o Flamengo no primeiro turno do NBB (Foto: Fernanda Georges/ECP)
imagem cameraPinheiros derrotou o Flamengo no primeiro turno do NBB (Foto: Fernanda Georges/ECP)
A Copa Super 8 começa com um atrativo especial para os clubes do basquete nacional. Além do título, o campeão do torneio garante vaga direta na Champions League das Américas (BCLA), principal competição de clubes do continente. A disputa reúne os oito melhores times do primeiro turno do NBB e será realizada entre os dias 24 e 31 de janeiro, em formato eliminatório.

Super 8 vale título e projeção internacional

Tradicional no calendário do basquete brasileiro, a Copa Super 8 funciona como um "turno decisivo" da temporada. A competição é disputada logo após o encerramento do primeiro turno do NBB e coloca frente a frente as equipes que mais se destacaram até o momento.

O grande diferencial da edição é o prêmio: quem levantar o troféu carimba presença na próxima edição da BCLA. Essa competição sul-americana que reúne as principais equipes do continente e serve como vitrine internacional para atletas e clubes brasileiros.

Como funciona a Copa Super 8

  1. Participam os oito primeiros colocados do primeiro turno do NBB;
  2. O torneio é disputado em mata-mata, com jogo único em todas as fases;
  3. São sete partidas ao todo: quatro quartas de final, duas semifinais e a final;
  4. Os confrontos seguem o critério de classificação: 1º x 8º, 2º x 7º, 3º x 6º e 4º x 5º.

Confrontos das quartas de final

Mesmo que a campanha seja igual entre as equipes, o Pinheiros leva a vantagem sobre o Flamengo devido ao confronto direto – primeiro critério de desempate do NBB. O resultado negativo contra o clube paulista foi o segundo revés rubro-negro da atual temporada.

Quartas de final

  • Jogo 1 – Pinheiros (1º) x Paulistano (8º)
    Sábado, 24 de janeiro, às 19h (de Brasília)
  • Jogo 2 – Flamengo (2º) x São José (7º)
    Domingo, 25 de janeiro, às 11h (de Brasília)
  • Jogo 3 – Minas (3º) x Corinthians (6º)
    Domingo, 25 de janeiro, às 11h (de Brasília)
  • Jogo 4 – Franca (4º) x Brasília (5º)
    Domingo, 25 de janeiro, às 17h (de Brasília)

Caminho até a vaga continental

As semifinais estão previstas para os dias 27 e 28 de janeiro, enquanto a grande final acontece no sábado, 31 de janeiro, às 17h (de Brasília). O vencedor não só conquista o troféu do Super 8, como também assegura presença no cenário internacional ao disputar a Champions League das Américas.

Possíveis adversários da Copa Super 8, Pinheiros e Flamengo em disputa pelo NBB (Foto: Fernanda Georges/ECP)
Pinheiros e Flamengo em disputa pelo NBB (Foto: Fernanda Georges/ECP)

