A Copa Super 8 começa com um atrativo especial para os clubes do basquete nacional. Além do título, o campeão do torneio garante vaga direta na Champions League das Américas (BCLA), principal competição de clubes do continente. A disputa reúne os oito melhores times do primeiro turno do NBB e será realizada entre os dias 24 e 31 de janeiro, em formato eliminatório.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Super 8 vale título e projeção internacional

Tradicional no calendário do basquete brasileiro, a Copa Super 8 funciona como um "turno decisivo" da temporada. A competição é disputada logo após o encerramento do primeiro turno do NBB e coloca frente a frente as equipes que mais se destacaram até o momento.

O grande diferencial da edição é o prêmio: quem levantar o troféu carimba presença na próxima edição da BCLA. Essa competição sul-americana que reúne as principais equipes do continente e serve como vitrine internacional para atletas e clubes brasileiros.

continua após a publicidade

Como funciona a Copa Super 8

Participam os oito primeiros colocados do primeiro turno do NBB; O torneio é disputado em mata-mata, com jogo único em todas as fases; São sete partidas ao todo: quatro quartas de final, duas semifinais e a final; Os confrontos seguem o critério de classificação: 1º x 8º, 2º x 7º, 3º x 6º e 4º x 5º.

Confrontos das quartas de final

Mesmo que a campanha seja igual entre as equipes, o Pinheiros leva a vantagem sobre o Flamengo devido ao confronto direto – primeiro critério de desempate do NBB. O resultado negativo contra o clube paulista foi o segundo revés rubro-negro da atual temporada.

Quartas de final

Jogo 1 – Pinheiros (1º) x Paulistano (8º)

Sábado, 24 de janeiro, às 19h (de Brasília)

Sábado, 24 de janeiro, às 19h (de Brasília) Jogo 2 – Flamengo (2º) x São José (7º)

Domingo, 25 de janeiro, às 11h (de Brasília)

Domingo, 25 de janeiro, às 11h (de Brasília) Jogo 3 – Minas (3º) x Corinthians (6º)

Domingo, 25 de janeiro, às 11h (de Brasília)

Domingo, 25 de janeiro, às 11h (de Brasília) Jogo 4 – Franca (4º) x Brasília (5º)

Domingo, 25 de janeiro, às 17h (de Brasília)

Caminho até a vaga continental

As semifinais estão previstas para os dias 27 e 28 de janeiro, enquanto a grande final acontece no sábado, 31 de janeiro, às 17h (de Brasília). O vencedor não só conquista o troféu do Super 8, como também assegura presença no cenário internacional ao disputar a Champions League das Américas.

continua após a publicidade

➡️ Gigantes e 'ladrões': saiba quem domina o garrafão e a defesa no NBB 2025/26