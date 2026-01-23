Campeão do Super 8 tem vaga na Champions League das Americas
Pinheiros liderou tabela em primeiro turno do NBB
A Copa Super 8 começa com um atrativo especial para os clubes do basquete nacional. Além do título, o campeão do torneio garante vaga direta na Champions League das Américas (BCLA), principal competição de clubes do continente. A disputa reúne os oito melhores times do primeiro turno do NBB e será realizada entre os dias 24 e 31 de janeiro, em formato eliminatório.
Super 8 vale título e projeção internacional
Tradicional no calendário do basquete brasileiro, a Copa Super 8 funciona como um "turno decisivo" da temporada. A competição é disputada logo após o encerramento do primeiro turno do NBB e coloca frente a frente as equipes que mais se destacaram até o momento.
O grande diferencial da edição é o prêmio: quem levantar o troféu carimba presença na próxima edição da BCLA. Essa competição sul-americana que reúne as principais equipes do continente e serve como vitrine internacional para atletas e clubes brasileiros.
Como funciona a Copa Super 8
- Participam os oito primeiros colocados do primeiro turno do NBB;
- O torneio é disputado em mata-mata, com jogo único em todas as fases;
- São sete partidas ao todo: quatro quartas de final, duas semifinais e a final;
- Os confrontos seguem o critério de classificação: 1º x 8º, 2º x 7º, 3º x 6º e 4º x 5º.
Confrontos das quartas de final
Mesmo que a campanha seja igual entre as equipes, o Pinheiros leva a vantagem sobre o Flamengo devido ao confronto direto – primeiro critério de desempate do NBB. O resultado negativo contra o clube paulista foi o segundo revés rubro-negro da atual temporada.
Quartas de final
- Jogo 1 – Pinheiros (1º) x Paulistano (8º)
Sábado, 24 de janeiro, às 19h (de Brasília)
- Jogo 2 – Flamengo (2º) x São José (7º)
Domingo, 25 de janeiro, às 11h (de Brasília)
- Jogo 3 – Minas (3º) x Corinthians (6º)
Domingo, 25 de janeiro, às 11h (de Brasília)
- Jogo 4 – Franca (4º) x Brasília (5º)
Domingo, 25 de janeiro, às 17h (de Brasília)
Caminho até a vaga continental
As semifinais estão previstas para os dias 27 e 28 de janeiro, enquanto a grande final acontece no sábado, 31 de janeiro, às 17h (de Brasília). O vencedor não só conquista o troféu do Super 8, como também assegura presença no cenário internacional ao disputar a Champions League das Américas.
