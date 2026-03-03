Botafogo sofre punição severa do STJD; diretor é suspenso

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) do basquete brasileiro publicou os resultados da sessão de julgamento realizada nesta terça-feira (2), que trouxe consequências drásticas para o Botafogo de Futebol e Regatas. Em uma decisão que abala as estruturas do departamento de basquete alvinegro, a Comissão Disciplinar aplicou multas pesadas e uma histórica perda de pontos. O clube irá recorrer no Pleno do STJD.

O clube carioca foi condenado por infrações aos artigos 191, 214 e 234 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). Somadas, as multas contra a entidade chegam a R$ 75.000,00. No entanto, o prejuízo técnico é ainda maior: o Alvinegro foi punido com a perda de 74 pontos, referente ao número máximo de pontos atribuídos a uma vitória no regulamento da competição.

As denúncias vão em cima de supostas irregularidades quanto às documentações de Augusto Alcassa, ex-pivô e atualmente no rival Fluminense jogando a Liga Ouro. A diretoria alvinegra, conforme apurou o Lance!, garante que não o escalou de forma irregular, pois constava em nota da liga a situação regular do atleta. Alcassa e Botafogo têm processo trabalhista em curso pela sua saída para o Tricolor da Laranjeiras — o Glorioso alega que o jogador se desvinculou de forma irregular do clube para assinatura de um outro vínculo, quando, na verdade teria de ser paga multa para quebra contratual.

Ginásio Oscar Zelaya é a casa do Botafogo no NBB (Foto: Divulgação/Botafogo)

O diretor de basquete, Carlos Salomão, recebeu uma das penas mais duras previstas na justiça desportiva: suspensão de 360 dias, além de multas que totalizam R$ 60.000,00. O caso ganhou contornos ainda mais graves com a determinação de que os autos sejam encaminhados ao Ministério Público Estadual e ao Ministério Público do Trabalho.

A defesa do Botafogo foi feita pelo advogado Dr. Marcelo Jucá. O clube irá recorrer ao Pleno para reverter a pena, por entender que a pena divulgada no julgamento inicial apresenta "furos".