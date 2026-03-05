Após penalidade grave, Botafogo vence o Rio Claro no NBB

O Botafogo voltou a vencer no NBB após uma sequência de três derrotas e uma grave crise administrativa. A equipe carioca superou o Rio Claro por 83 a 82, em partida equilibrada na noite da última quarta-feira (4), no Ginásio Felipe Karan, em Rio Claro (SP).

O confronto foi acirrado do início ao fim, com constantes trocas na liderança. Com o resultado, o Alvinegro chega a seis vitórias em 28 jogos (21,4% de aproveitamento), ocupando a 18ª posição. Já o Rio Claro aparece em 15º, com oito vitórias e 20 derrotas (28,5% de aproveitamento). Os cestinhas do duelo foram Vitor, pelo time paulista, e Matheusinho, pelo Glorioso, ambos com 23 pontos.

Rio Claro vence Botafogo no NBB (Foto: Divulgação NBB)

Entenda a crise no Botafogo no NBB

Fora das quadras, o clube vive um momento conturbado. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) do basquete publicou o resultado de um julgamento e aplicou uma multa de R$ 75 mil e a perda de 74 pontos na tabela — punição equivalente ao número máximo de pontos atribuídos a uma vitória no regulamento por cada partida irregular. O Botafogo informou que irá recorrer da decisão no Pleno do STJD.

As denúncias envolvem supostas irregularidades na documentação do pivô Augusto Alcassa, que hoje defende o Fluminense. Segundo apuração do Lance!, a diretoria alvinegra garante que não escalou o atleta de forma irregular, baseando-se em uma nota da liga que confirmava a situação regular do jogador na época.

Além da esfera desportiva, Alcassa e Botafogo travam uma disputa na Justiça do Trabalho. O clube alega que o pivô se desvinculou de forma irregular para assinar com o rival das Laranjeiras, sem o pagamento da multa rescisória prevista em contrato.