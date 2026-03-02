Seleção Brasileira atropela a Colômbia em jogo das Eliminatórias para a Copa do Mundo

A Seleção Brasileira de Basquete encerrou a segunda janela das Eliminatórias da Copa do Mundo FIBA 2027 com uma exibição de gala. Na noite desta segunda-feira (2), o Brasil não tomou conhecimento da Colômbia e venceu por 101 a 72 na Arena UniBH. Já classificado para a segunda fase, o time brasileiro demonstrou superioridade absoluta, liderando o placar durante todo o confronto.

Seleção Brasileira de Basquete volta às quadras nos dias 2 e 5 de maio (Foto: Divulgação / FIBA)

A equipe brasileira impôs um ritmo forte desde o início, com parciais de 23-13, 32-24 e um terceiro quarto dominante de 21-8, que liquidou qualquer chance de reação adversária.

O grande nome da vitória foi o armador Caio Pacheco. Atualmente no Basquet Coruña, da segunda divisão da Espanha, o jovem conduziu o ataque brasileiro com maestria e anotou um duplo-duplo, terminando com 17 pontos e 10 assistências. Além dele, outros três jogadores superaram a marca dos dois dígitos: Mãozinha Pereira, Leo Meindl e Wini Silva.

Pelo lado colombiano, o destaque isolado foi Romário Roque. O armador beirou o duplo-duplo com jogadas plásticas, sendo a principal resistência à pressão brasileira durante os 40 minutos de jogo.

Após o domínio completo nesta janela em Belo Horizonte, o Brasil agora faz uma pausa nas Eliminatórias. A Seleção Brasileira volta à quadra oficialmente nos dias 2 e 5 de julho, para dar continuidade à busca por uma vaga no Mundial do Catar.