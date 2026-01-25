Craque do Flamengo exalta força do elenco em meio a lesões e elogia a base

Mesmo estando machucado, Alexey Borges segue sendo uma das vozes líderes do vestiário do Flamengo. O armador, que se recupera de um edema ósseo no joelho, sofrido durante o período com a Seleção Brasileira na janela FIBA de novembro, conversou após a classificação rubro-negra para a semifinal da Copa Super 8.

Alexey é um dos principais nomes do Flamengo no NBB (Foto: Paula Reis / Flamengo)

Para Alexey, o fato de o Flamengo ainda não ter conseguido atuar com o elenco completo na temporada valoriza ainda mais os resultados obtidos. Além do armador, nomes como Ruan Miranda, Gui Deodato, Franco Baralle e Jhonatan Luz também enfrentaram ou enfrentam problemas físicos recentemente.

— O Flamengo tem se saído bem, apesar das dificuldades. Acho que a gente não chegou a jogar completo ainda, mas o time está conseguindo vitórias e mostrando a força do coletivo. A equipe encontrou uma forma de jogar, se adaptando às ausências, e isso é o mais importante — analisou o camisa 4 do Flamengo.

Com o rodízio forçado pelas lesões, o espaço para os jovens talentos se abriu. Alexey, que hoje serve de espelho para a nova geração, celebrou o desempenho de Matheus Gueiros, destaque contra o São José, além de Manel.

— Fico muito feliz por eles. Já passei pelo que eles estão passando, de ser o jovem que fica esperando a oportunidade. Eles têm aproveitado muito bem. O Gueiros, principalmente, está jogando com muita confiança, e essa evolução é muito legal de ver — pontuou.

Embora a vontade de ajudar em quadra seja grande, Alexey deixou claro que o processo de recuperação do edema ósseo exige prudência para evitar que o quadro se agrave na reta final da temporada.

— Fico muito ansioso, com muita vontade de voltar a jogar, mas agora tem que ter paciência. Não dá para atropelar as coisas, para quando voltar, estar realmente 100% — concluiu o armador do Flamengo.