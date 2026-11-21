Palmeiras e Flamengo estão se enfrentando neste sábado (21), no Nubank Parque, em São Paulo, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, e a inteligência artificial projetou o placar para esse confronto.

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Veja a projeção da IA:

Palmeiras 1 x 1 Flamengo (título garantido para o Rubro-Negro!)

Jogando em casa no Nubank Parque e precisando desesperadamente da vitória para manter vivo o sonho do título, o Palmeiras deve começar pressionando alto, apostando na velocidade de Sosa, na movimentação de Vitor Roque e na intensidade imposta por Abel Ferreira. No entanto, com seis pontos de vantagem na liderança e precisando de apenas um empate para levantar a taça, o Flamengo de Leonardo Jardim tende a adotar uma postura madura e estratégica, controlando o ritmo pelo meio com Jorginho, Paquetá e Arrascaeta e explorando os espaços deixados nas costas da defesa alviverde com Carrascal, Pedro e Samuel Lino. Em um duelo tenso e equilibrado, o Palmeiras pode até incomodar e balançar as redes, mas o Flamengo tem qualidade e frieza suficientes para buscar a igualdade e confirmar o decacampeonato fora de casa.

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Lucas Evangelista e Leo Ortiz disputam a bola no Maraca nos 3 a 0 do Palmeiras sobre o Flamengo (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O Palmeiras vem de derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro, de virada, no Mineirão. Logo nos primeiros segundos da etapa final, Ramón Sosa abriu o placar para o Alviverde. No entanto, Matheus Pereira, em cobrança de falta, e Khellven, contra, garantiram a vitória da Raposa.

O Flamengo, por sua vez, saiu atrás do Athletico-PR no Maracanã, mas conseguiu virar o placar ainda no primeiro tempo, com gols de Carrascal e Jorginho. Com o resultado na rodada, o Rubro-Negro abriu seis pontos de vantagem na liderança, restando apenas três jogos para o fim do Campeonato Brasileiro.

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O que ambos precisam para serem campeões?

O Flamengo viaja a São Paulo precisando de apenas um empate para conquistar o décimo título do Brasileirão. A equipe tem seis pontos de vantagem sobre o Palmeiras, restando três rodadas para o fim da competição.

O Palmeiras, por sua vez, precisa vencer para adiar a definição do campeonato. Para manter vivo o sonho do título, o Alviverde terá de vencer todos os jogos restantes, incluindo o confronto direto, e torcer para que o rival some, no máximo, dois pontos na reta final.

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Onde assistir ao jogo entre Palmeiras x Flamengo