Confira tabela de jogos do segundo turno do NBB em 2025/26
Liga nacional contará com três jogos no dia de estreia do segundo turno em 2026
A primeira parte da temporada regular do Novo Basquete Brasil chegou ao fim junto com 2025. A partir do dia 8 de janeiro, a elite do basquete nacional volta em ação com Unifacisa e Flamengo, que se destaca na vice-liderança da competição. Confira abaixo a tabela completa de jogos do segundo turno do NBB da temporada 2025/26 e mais detalhes, como a Copa Super 8.
Tabela do NBB no primeiro turno
|Posição
|Equipe
|Vitórias
|Derrotas
1º
Pinheiros
17
2
2º
Flamengo
17
2
3º
Minas
16
3
4º
Franca
16
3
5º
Brasília
14
5
6º
Corinthians
13
6
7º
São José
12
7
8º
Paulistano
11
8
9º
Mogi
10
9
10º
União Corinthians
9
10
11º
Bauru
9
10
12º
Unifacisa
9
10
13º
Caxias do Sul
9
10
14º
Cruzeiro
6
13
15º
Pato Basquete
5
14
16º
Fortaleza
4
15
17º
Rio Claro
4
15
18º
Osasco
4
15
19º
Botafogo
3
16
20º
Vasco
2
17
Mesmo que a campanha seja igual entre as equipes, o Pinheiros leva a vantagem sobre o Flamengo devido ao confronto direto – primeiro critério de desempate do NBB. O resultado negativo contra o clube paulista foi o segundo revés rubro-negro da atual temporada. Desde então, vivem uma sequência de seis vitórias consecutivas.
Como funciona o novo formato do NBB?
A fase de classificação não apresentou mudanças para a próxima temporada. Os clubes disputarão a preliminar com o sistema "todos contra todos", em jogos de ida e volta, ou seja, todos os clubes se enfrentam duas vezes - uma em casa e outra fora dela. Os 16 melhores times se classificam para os playoffs.
Já na fase de mata-mata, a série de melhor de cinco jogos está mantida nas oitavas, quartas, semis e final. A mudança acontece na sede dos jogos: agora, o primeiro, o quarto e o quinto jogo serão na casa dos clubes mais bem colocados.
A maior novidade é o sistema de ascenso e descenso. Ao final da etapa classificatória, os dois últimos colocados serão rebaixados para a Liga Ouro da temporada seguinte, enquanto somente o campeão da Liga Ouro garantirá uma vaga na edição seguinte do NBB. O NBB também terá um campeonato de abertura.
O que é a Copa Super 8?
O torneio acontece após o fim do primeiro turno do NBB e é um dos momentos mais eletrizantes do calendário do basquete nacional. Confira como funciona:
- Após a disputa das 12 semanas iniciais, o torneio reúne exclusivamente os 8 primeiros colocados do 1º turno do NBB;
- Disputado em mata-mata, com sete partidas eliminatórias: quatro quartas de final, duas semifinais e a grande final;
- O chaveamento é definido pela posição na tabela: 1º x 8º, 2º x 7º, 3º x 6º e 4º x 5º;
- Além do troféu, o campeão garante uma vaga direta na Basketball Champions League Americas (BCLA), o principal torneio de clubes do continente.
Onde assistir ao jogos do NBB
Três canais seguem com o NBB assim como na última temporada: ESPN, Sportv e YouTube oficial da liga. Após o início do primeiro turno, a Xsports e a N Sports confirmaram que também transmitirão jogos do campeonato nacional.
Confira a tabela completo do segundo turno
Janeiro
08 de janeiro – quinta-feira (19h): Unifacisa x Flamengo
08 de janeiro – quinta-feira (19h30): Franca x Osasco
08 de janeiro – quinta-feira (20h): Corinthians x Minas
09 de janeiro – sexta-feira (19h30): São José x Paulistano
09 de janeiro – sexta-feira (19h30): Pato x Caxias
09 de janeiro – sexta-feira (20h): Rio Claro x Brasília
10 de janeiro – sábado (16h): Fortaleza x Flamengo
10 de janeiro – sábado (16h): Corinthians x Cruzeiro
10 de janeiro – sábado (17h): Franca x Pinheiros
10 de janeiro – sábado (17h): Mogi x Minas
10 de janeiro – sábado (18h): Bauru x Osasco
10 de janeiro – sábado (19h30): Unifacisa x Vasco
12 de janeiro – segunda-feira (19h30): Bauru x Pinheiros
12 de janeiro – segunda-feira (19h30): Pato x União Corinthians
12 de janeiro – segunda-feira (20h15): Brasília x Caxias
13 de janeiro – terça-feira (19h30): Fortaleza x Vasco
13 de janeiro – terça-feira (19h30): Unifacisa x Botafogo
13 de janeiro – terça-feira (19h30): Paulistano x Rio Claro
13 de janeiro – terça-feira (20h30): Mogi x Cruzeiro
14 de janeiro – quarta-feira (20h): Flamengo x Corinthians
15 de janeiro – quinta-feira (19h30): São José x Cruzeiro
15 de janeiro – quinta-feira (20h): Bauru x Paulistano
16 de janeiro – sexta-feira (19h30): Fortaleza x Botafogo
16 de janeiro – sexta-feira (19h30): Osasco x Brasília
17 de janeiro – sábado (11h): Pinheiros x Rio Claro
17 de janeiro – sábado (16h): Vasco x Corinthians
19 de janeiro – segunda-feira (19h30): União Corinthians x Franca
19 de janeiro – segunda-feira (19h30): São José x Minas
19 de janeiro – segunda-feira (19h30): Caxias x Bauru
19 de janeiro – segunda-feira (19h30): Paulistano x Brasília
19 de janeiro – segunda-feira (20h): Botafogo x Corinthians
19 de janeiro – segunda-feira (20h): Cruzeiro x Pato
20 de janeiro – terça-feira (19h30): Fortaleza x Unifacisa
20 de janeiro – terça-feira (19h30): Osasco x Rio Claro
20 de janeiro – terça-feira (20h): Vasco x Mogi
21 de janeiro – quarta-feira (19h): Minas x Pato
21 de janeiro – quarta-feira (19h30): Caxias x Franca
21 de janeiro – quarta-feira (19h30): União Corinthians x Bauru
21 de janeiro – quarta-feira (20h): Botafogo x São José
21 de janeiro – quarta-feira (20h): Pinheiros x Brasília
22 de janeiro – quinta-feira (20h): Flamengo x Mogi
Fevereiro
02 de fevereiro – segunda-feira (19h30): Pato x Vasco
03 de fevereiro – terça-feira (20h): Franca x Paulistano
03 de fevereiro – terça-feira (20h): Rio Claro x Caxias
03 de fevereiro – terça-feira (20h15): Brasília x União Corinthians
04 de fevereiro – quarta-feira (19h30): Pato x Flamengo
04 de fevereiro – quarta-feira (19h30): São José x Fortaleza
04 de fevereiro – quarta-feira (19h30): Osasco x Pinheiros
05 de fevereiro – quinta-feira (20h): Botafogo x Mogi
05 de fevereiro – quinta-feira (20h): Rio Claro x União Corinthians
06 de fevereiro – sexta-feira (19h30): Bauru x Cruzeiro
06 de fevereiro – sexta-feira (19h30): São José x Unifacisa
07 de fevereiro – sábado (11h15): Brasília x Vasco
07 de fevereiro – sábado (16h): Corinthians x Fortaleza
07 de fevereiro – sábado (17h): Paulistano x Osasco
09 de fevereiro – segunda-feira (20h): Corinthians x Unifacisa
09 de fevereiro – segunda-feira (20h): Mogi x Fortaleza
10 de fevereiro – terça-feira (20h30): Bauru x Minas
11 de fevereiro – quarta-feira (19h30): Caxias x Pinheiros
11 de fevereiro – quarta-feira (19h30): União Corinthians x Paulistano
11 de fevereiro – quarta-feira (20h): Vasco x São José
11 de fevereiro – quarta-feira (20h): Mogi x Unifacisa
12 de fevereiro – quinta-feira (19h30): Pato x Botafogo
12 de fevereiro – quinta-feira (20h): Franca x Minas
13 de fevereiro – sexta-feira (19h30): Caxias x Paulistano
13 de fevereiro – sexta-feira (19h30): União Corinthians x Pinheiros
13 de fevereiro – sexta-feira (20h): Flamengo x São José
14 de fevereiro – sábado (17h): Franca x Cruzeiro
16 de fevereiro – segunda-feira (20h): Rio Claro x Flamengo
16 de fevereiro – segunda-feira (20h): Vasco x Bauru
17 de fevereiro – terça-feira (19h): Minas x Brasília
17 de fevereiro – terça-feira (20h): Botafogo x Franca
18 de fevereiro – quarta-feira (19h30): Fortaleza x Pato
18 de fevereiro – quarta-feira (20h): Corinthians x Mogi
19 de fevereiro – quinta-feira (19h): Minas x Rio Claro
19 de fevereiro – quinta-feira (20h): Botafogo x Bauru
19 de fevereiro – quinta-feira (20h): Cruzeiro x Brasília
19 de fevereiro – quinta-feira (20h): Pinheiros x Paulistano
19 de fevereiro – quinta-feira (21h): Flamengo x Franca
20 de fevereiro – sexta-feira (19h30): São José x Corinthians
20 de fevereiro – sexta-feira (19h30): União Corinthians x Osasco
21 de fevereiro – sábado (18h): Flamengo x Bauru
21 de fevereiro – sábado (18h): Cruzeiro x Rio Claro
21 de fevereiro – sábado (19h30): Unifacisa x Pato
22 de fevereiro – domingo (11h): Vasco x Franca
22 de fevereiro – domingo (11h): Paulistano x Minas
22 de fevereiro – domingo (11h): Caxias x Osasco
22 de fevereiro – domingo (17h): Mogi x São José
Março
04 de março – quarta-feira (20h): Rio Claro x Botafogo
05 de março – quinta-feira (19h30): Caxias x União Corinthians
05 de março – quinta-feira (19h30): São José x Osasco
05 de março – quinta-feira (20h): Bauru x Fortaleza
05 de março – quinta-feira (20h): Mogi x Pinheiros
06 de março – sexta-feira (19h30): Paulistano x Unifacisa
06 de março – sexta-feira (20h): Rio Claro x Vasco
06 de março – sexta-feira (20h15): Brasília x Botafogo
07 de março – sábado (17h): Osasco x Cruzeiro
07 de março – sábado (18h): Pato x Corinthians
07 de março – sábado (18h): Pinheiros x Fortaleza
09 de março – segunda-feira (19h30): União Corinthians x Vasco
09 de março – segunda-feira (19h30): Caxias x Mogi
10 de março – terça-feira (19h30): Unifacisa x Rio Claro
10 de março – terça-feira (20h30): Paulistano x Cruzeiro
11 de março – quarta-feira (19h30): Caxias x Vasco
11 de março – quarta-feira (19h30): Fortaleza x Brasília
11 de março – quarta-feira (19h30): São José x Bauru
12 de março – quinta-feira (20h): Pinheiros x Cruzeiro
12 de março – quinta-feira (20h): Botafogo x Osasco
13 de março – sexta-feira (19h30): Fortaleza x Rio Claro
13 de março – sexta-feira (19h30): Pato x Mogi
13 de março – sexta-feira (20h): Corinthians x Bauru
14 de março – sábado (16h): Vasco x Osasco
14 de março – sábado (19h30): Unifacisa x Brasília
16 de março – segunda-feira (20h): Botafogo x Pinheiros
17 de março – terça-feira (19h30): Osasco x Fortaleza
17 de março – terça-feira (20h): Cruzeiro x Caxias
17 de março – terça-feira (21h10): Minas x União Corinthians
18 de março – quarta-feira (19h30): Pato x São José
18 de março – quarta-feira (20h): Flamengo x Pinheiros
19 de março – quinta-feira (19h): Minas x Caxias
19 de março – quinta-feira (19h30): Franca x Unifacisa
19 de março – quinta-feira (19h30): Paulistano x Fortaleza
19 de março – quinta-feira (20h): Cruzeiro x União Corinthians
20 de março – sexta-feira (20h): Flamengo x Osasco
20 de março – sexta-feira (20h): Rio Claro x Mogi
20 de março – sexta-feira (20h15): Brasília x Corinthians
21 de março – sábado (16h): Vasco x Pinheiros
21 de março – sábado (18h): Bauru x Unifacisa
22 de março – domingo (11h): Caxias x Botafogo
22 de março – domingo (17h): Franca x Fortaleza
22 de março – domingo (17h): Osasco x Minas
23 de março – segunda-feira (20h): Flamengo x Paulistano
23 de março – segunda-feira (20h): Rio Claro x São José
23 de março – segunda-feira (20h15): Brasília x Mogi
24 de março – terça-feira (19h30): União Corinthians x Botafogo
24 de março – terça-feira (19h30): Bauru x Pato
24 de março – terça-feira (20h): Corinthians x Franca
24 de março – terça-feira (20h): Pinheiros x Minas
25 de março – quarta-feira (20h15): Brasília x Flamengo
31 de março – terça-feira (20h10): União Corinthians x Flamengo
Abril
01 de abril – quarta-feira (19h): Minas x Cruzeiro
01 de abril – quarta-feira (19h30): São José x Franca
01 de abril – quarta-feira (20h): Vasco x Paulistano
01 de abril – quarta-feira (20h): Pinheiros x Unifacisa
01 de abril – quarta-feira (20h): Mogi x Bauru
02 de abril – quinta-feira (19h): Caxias x Flamengo
02 de abril – quinta-feira (19h30): Pato x Brasília
02 de abril – quinta-feira (20h): Rio Claro x Corinthians
03 de abril – sexta-feira (19h30): Osasco x Unifacisa
03 de abril – sexta-feira (20h): Botafogo x Paulistano
03 de abril – sexta-feira (20h): Mogi x Franca
04 de abril – sábado (16h): Corinthians x Pinheiros
04 de abril – sábado (16h): Fortaleza x União Corinthians
04 de abril – sábado (16h): Vasco x Minas
06 de abril – segunda-feira (19h30): Bauru x Franca
06 de abril – segunda-feira (19h30): Fortaleza x Caxias
06 de abril – segunda-feira (19h30): Pato x Rio Claro
06 de abril – segunda-feira (20h): Flamengo x Minas
06 de abril – segunda-feira (20h): Botafogo x Cruzeiro
07 de abril – terça-feira (19h30): Unifacisa x União Corinthians
07 de abril – terça-feira (20h15): Brasília x São José
07 de abril – terça-feira (20h30): Corinthians x Osasco
08 de abril – quarta-feira (20h): Flamengo x Cruzeiro
09 de abril – quinta-feira (19h): Botafogo x Minas
09 de abril – quinta-feira (19h30): Franca x Pato
09 de abril – quinta-feira (19h30): Unifacisa x Caxias
09 de abril – quinta-feira (20h): Corinthians x Paulistano
10 de abril – sexta-feira (19h30): São José x Pinheiros
10 de abril – sexta-feira (19h30): União Corinthians x Mogi
11 de abril – sábado (16h): Vasco x Cruzeiro
11 de abril – sábado (17h): Osasco x Pato
11 de abril – sábado (18h): Botafogo x Flamengo
12 de abril – domingo (11h): Rio Claro x Franca
12 de abril – domingo (11h): Minas x Unifacisa
14 de abril – terça-feira (19h): Minas x Fortaleza
14 de abril – terça-feira (20h): Cruzeiro x Unifacisa
14 de abril – terça-feira (20h15): Brasília x Franca
14 de abril – terça-feira (20h30): Flamengo x Vasco
15 de abril – quarta-feira (19h30): União Corinthians x Corinthians
15 de abril – quarta-feira (19h30): Caxias x São José
15 de abril – quarta-feira (20h): Mogi x Paulistano
16 de abril – quinta-feira (19h): Cruzeiro x Fortaleza
16 de abril – quinta-feira (20h): Pinheiros x Pato
16 de abril – quinta-feira (20h): Rio Claro x Bauru
17 de abril – sexta-feira (19h30): Caxias x Corinthians
17 de abril – sexta-feira (19h30): União Corinthians x São José
17 de abril – sexta-feira (20h): Mogi x Osasco
18 de abril – sábado (11h15): Brasília x Bauru
18 de abril – sábado (16h): Vasco x Botafogo
18 de abril – sábado (17h): Paulistano x Pato
