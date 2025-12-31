NBB define datas e horários dos jogos da Copa Super 8 em 2026

A nova edição da Copa Super 8 está prestes a começar. Após o fim do primeiro turno no NBB, os times classificados e os confrontos foram confirmados, assim como as datas e horários de cada jogo. Em formato de mata-mata, o torneio acontece entre os dias 24 e 31 de janeiro.

O que é a Copa Super 8?

O torneio acontece após o fim do primeiro turno do NBB e é um dos momentos mais eletrizantes do calendário do basquete nacional. Confira como funciona:

1 . Após a disputa das 12 semanas iniciais, o torneio reúne exclusivamente os 8 primeiros colocados do 1º turno do NBB; 2 . Disputado em mata-mata, com sete partidas eliminatórias: quatro quartas de final, duas semifinais e a grande final; 3 . O chaveamento é definido pela posição na tabela: 1º x 8º, 2º x 7º, 3º x 6º e 4º x 5º; 4 . Além do troféu, o campeão garante uma vaga direta na Basketball Champions League Americas (BCLA), o principal torneio de clubes do continente.

Veja os confrontos das quartas da Copa Super 8

Quartas de final

Jogo 1 - Pinheiros (1º) x Paulistano (8º) - Sábado, 24 de janeiro, às 19h (de Brasília)

Jogo 2: Flamengo (2º) x São José (7º) - Domingo, 25 de janeiro, às 11h (de Brasília)

Jogo 3: Minas (3º) x Corinthians (6º) - Domingo, 25 de janeiro, às 11h (de Brasília)

Jogo 4: Franca (4º) x Brasília (5º) - Domingo, 25 de janeiro, às 17h (de Brasília)

Semifinal

Jogo 1: Vencedor (1) x Vencedor (4) - Terça-feira, 27 de janeiro, a definir

Jogo 2: Vencedor (2) x Vencedor (3) - Quarta-feira, 28 de janeiro, a definir

Final

Vencedor (1) x Vencedor (2) -Sábado, 31 de janeiro, às 17h (de Brasília)

Atual bicampeão consecutivo da Copa Super 8, o Flamengo entra na edição de 2026 com a missão de conquistar o tricampeonato seguido, feito que isolaria ainda mais o clube como a maior potência da competição. No total, o clube busca seu quinto troféu geral para a estante da Gávea.

Mesmo que a campanha seja igual entre as equipes, o Pinheiros leva a vantagem sobre o Flamengo devido ao confronto direto – primeiro critério de desempate do NBB. O resultado negativo contra o clube paulista foi o segundo revés rubro-negro da atual temporada.