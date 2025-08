Novo canal anuncia transmissão do NBB para a próxima temporada

O Novo Basquete Brasil (NBB) tem mais uma casa para a temporada de 2025/26. Agora, a liga será transmitida pela Xsports, nova emissora 100% esportiva na TV aberta brasileira. O anúncio foi feito nesta terça-feira (6) durante o lançamento oficial do canal. A emissora também revelou o narrador e comentarista do campeonato.

Na equipe de transmissão, um dos narradores será Milton Leite. Além dele, Danilo Castro se junta à equipe como comentarista dos jogos.

— Estou extremamente animado. Começamos com o NBB fortalecendo o basquete nacional. Ter o Milton como narrador, que até narrou jogo meu, é muito bom. Ansioso pelos próximos passos — afirmou Danilo Castro durante o evento de lançamento do canal.

Milton Leite foi anunciado como narrador da X-Sports (Foto: Vinícius Harsfush/ Lance!)

No ano passado, os jogos eram transmitidos por quatro canais: TV Cultura, ESPN, Sportv e YouTube do NBB. Ainda não se sabe se os canais seguem ou não com o campeonato.

Na edição 2025/26, o NBB terá 20 clubes, o maior número da história da liga. Além disso, será incluindo o sistema de rebaixamento. Eliminado nas quartas dos playoffs da última temporada, o São Paulo não participa da próxima disputa por problemas financeiros. O Rio Claro faz o seu retorno e se junta ao Osasco e Cruzeiro, campeão e vice-campeão da Liga Ouro, como novos integrantes.

Bola do NBB 2024/2025 (Foto: Divulgação/Minas)

Xsports é lançada

No dia 16 de agosto, a Xsports inicia suas primeiras transmissões na TV aberta brasileira, inaugurando a programação do canal que será o primeiro com a grade 100% esportiva e que funcionará 24 horas por dia de domingo a domingo. Nesta quarta-feira (6), a nova emissora lançou oficialmente o novo negócio e contou com a participação dos sócios, elenco de transmissões, parceiros comerciais e personalidades do mundo esportivo.

O canal chega para ocupar um espaço atualmente vago na programação da TV aberta. Emissoras de grande peso como Globo, Band, SBT e Record mantém uma grade de atrações que, por vezes, inclui o esporte, mas não oferecem um conteúdo 100% nichado, proposta que é entregue pela Xsports. Para dar o pontapé, terá como carro-chefe as transmissões de campeonatos internacionais de futebol.

Roberto Garcia, empresário que é um dos donos da marca Kalunga, grupo que investe na criação do negócio, explica que a Xsports assume um sinal na TV aberta que conta com um alcance nacional e entra no mercado como a quinta maior rede de transmissão do país.

No total, são 82 milhões de espectadores na TV aberta, 42 milhões através da banda Ku e outros 26 milhões conectados via televisão por assinatura. Ou seja, segundo os executivos da Xsports, o canal tem um alcance total de 53 milhões de domicílios aproximadamente e 150 milhões de espectadores. Garcia classifica o projeto como "pioneiro e consolidado" no ramo televisivo brasileiro.