O maior clássico do basquete brasileiro não decepcionou. Em uma partida frenética do primeiro ao último segundo, o Flamengo levou a melhor sobre o Franca por 91 a 89, em um duelo que valia a liderança isolada do NBB.

Como foi o jogo entre Flamengo x Franca?

O jogo começou em voltagem máxima. O Flamengo contou com uma atuação inspirada de seu perímetro. Gui Deodato começou quente, ditando o ritmo ofensivo ao lado de Shaq Johnson. Com um aproveitamento altíssimo e agressividade nas infiltrações, o Flamengo fechou a parcial em 30 a 22, dando o cartão de visitas no Pedrocão.

No segundo quarto, o nível técnico seguiu elevado. O jovem Manel saiu do banco para dar profundidade ao time carioca, que castigava o Franca com contra-ataques e bolas de três. Do outro lado, o pivô Cristiano Felício (ex-NBA) e o ala Lucas Dias tentavam manter o time paulista vivo na contagem.

Flamengo vence Franca no NBB (Foto: Juliana Nascimento/ CRF)

Se a primeira metade foi rubro-negra, o terceiro quarto trouxe uma metamorfose em quadra. O Franca ajustou a defesa e contou com uma atuação magistral de Georginho de Paula. O armador, que havia sido bem marcado no início, deslanchou: terminou a partida com 20 pontos, 7 rebotes e 11 assistências, regendo a virada francana para 69 a 68 antes do período final.

O último quarto foi um teste para cardíacos, com os dois times trocando a liderança a cada posse. Enquanto Gui Deodato consolidava sua atuação de 28 pontos, a decisão ficou para os segundos derradeiros. Shaq Johnson apareceu no momento crucial e, com uma bola de três espetacular, colocou o Flamengo na frente.

O drama persistiu até o estouro do cronômetro. Com apenas 2 segundos restantes, o experiente David Jackson teve a chance da vitória nas mãos, mas o arremesso não caiu. Com o triunfo por 91 a 89, o Flamengo ultrapassa o rival e assume a ponta da tabela.

