Copa Super 8 tem classificados confirmados com fim de turno no NBB; veja duelos
Pinheiros e Flamengo lideram tabela em primeiro turno do NBB
Além de ser despedida de 2025, a rodada do NBB desta segunda-feira (29) colocava em jogo o chaveamento da próxima Copa Super 8. O torneio está marcado para ser realizado entre os dias 24 e 31 de janeiro. Embora tenha vencido o Clássico da Rivalidade no Rio de Janeiro, o Flamengo não conseguiu ultrapassar o líder Pinheiros na tabela do campeonato nacional.
O que é a Copa Super 8?
O torneio acontece após o fim do primeiro turno do NBB e é um dos momentos mais eletrizantes do calendário do basquete nacional. Confira como funciona:
- Após a disputa das 12 semanas iniciais, o torneio reúne exclusivamente os 8 primeiros colocados do 1º turno do NBB;
- Disputado em mata-mata, com sete partidas eliminatórias: quatro quartas de final, duas semifinais e a grande final;
- O chaveamento é definido pela posição na tabela: 1º x 8º, 2º x 7º, 3º x 6º e 4º x 5º;
- Além do troféu, o campeão garante uma vaga direta na Basketball Champions League Americas (BCLA), o principal torneio de clubes do continente.
Tabela do NBB no primeiro turno
|Posição
|Equipe
|Vitórias
|Derrotas
1º
Pinheiros
17
2
2º
Flamengo
17
2
3º
Minas
16
3
4º
Franca
16
3
5º
Brasília
14
5
6º
Corinthians
13
6
7º
São José
12
7
8º
Paulistano
11
8
9º
Mogi
10
9
10º
União Corinthians
9
10
11º
Bauru
9
10
12º
Unifacisa
9
10
13º
Caxias do Sul
9
10
14º
Cruzeiro
6
13
15º
Pato Basquete
5
14
16º
Fortaleza
4
15
17º
Rio Claro
4
15
18º
Osasco
4
15
19º
Botafogo
3
16
20º
Vasco
2
17
Mesmo que a campanha seja igual entre as equipes, o Pinheiros leva a vantagem sobre o Flamengo devido ao confronto direto – primeiro critério de desempate do NBB. O resultado negativo contra o clube paulista foi o segundo revés rubro-negro da atual temporada. Desde então, vivem uma sequência de seis vitórias consecutivas.
Veja os confrontos das quartas da Copa Super 8
Quartas de final
- Jogo 1: Pinheiros (1º) x Paulistano (8º)
- Jogo 2: Flamengo (2º) x São José (7º)
- Jogo 3: Minas (3º) x Corinthians (6º)
- Jogo 4: Franca (4º) x Brasília (5º)
Semifinal
- Jogo 1: Vencedor (1) x Vencedor (4)
- Jogo 2: Vencedor (2) x Vencedor (3)
Final
- Vencedor (1) x Vencedor (2)
Atual bicampeão consecutivo da Copa Super 8, o Flamengo entra na edição de 2026 com a missão de conquistar o tricampeonato seguido, feito que isolaria ainda mais o clube como a maior potência da competição. No total, o clube busca seu quinto troféu geral para a estante da Gávea.
