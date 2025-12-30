menu hamburguer
NBB

Copa Super 8 tem classificados confirmados com fim de turno no NBB; veja duelos

Pinheiros e Flamengo lideram tabela em primeiro turno do NBB

Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 30/12/2025
04:00
Gui Deodato foi peça importante na partida para o Flamengo contra KTO Minas (Foto: Hedgard Moraes / MTC)
Além de ser despedida de 2025, a rodada do NBB desta segunda-feira (29) colocava em jogo o chaveamento da próxima Copa Super 8. O torneio está marcado para ser realizado entre os dias 24 e 31 de janeiro. Embora tenha vencido o Clássico da Rivalidade no Rio de Janeiro, o Flamengo não conseguiu ultrapassar o líder Pinheiros na tabela do campeonato nacional.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

O que é a Copa Super 8?

O torneio acontece após o fim do primeiro turno do NBB e é um dos momentos mais eletrizantes do calendário do basquete nacional. Confira como funciona:

    1.
  1. Após a disputa das 12 semanas iniciais, o torneio reúne exclusivamente os 8 primeiros colocados do 1º turno do NBB;
    2. 2.
  2. Disputado em mata-mata, com sete partidas eliminatórias: quatro quartas de final, duas semifinais e a grande final;
    3. 3.
  3. O chaveamento é definido pela posição na tabela: 1º x 8º, 2º x 7º, 3º x 6º e 4º x 5º;
    4. 4.
  4. Além do troféu, o campeão garante uma vaga direta na Basketball Champions League Americas (BCLA), o principal torneio de clubes do continente.

Tabela do NBB no primeiro turno

PosiçãoEquipeVitóriasDerrotas

Pinheiros

17

2

Flamengo

17

2

Minas

16

3

Franca

16

3

Brasília

14

5

Corinthians

13

6

São José

12

7

Paulistano

11

8

Mogi

10

9

10º

União Corinthians

9

10

11º

Bauru

9

10

12º

Unifacisa

9

10

13º

Caxias do Sul

9

10

14º

Cruzeiro

6

13

15º

Pato Basquete

5

14

16º

Fortaleza

4

15

17º

Rio Claro

4

15

18º

Osasco

4

15

19º

Botafogo

3

16

20º

Vasco

2

17

Mesmo que a campanha seja igual entre as equipes, o Pinheiros leva a vantagem sobre o Flamengo devido ao confronto direto – primeiro critério de desempate do NBB. O resultado negativo contra o clube paulista foi o segundo revés rubro-negro da atual temporada. Desde então, vivem uma sequência de seis vitórias consecutivas.

continua após a publicidade
Flamengo x Pinheiros - Basquete
Pinheiros e Flamengo em disputa pelo NBB (Foto: Divulgação/NBB)

Veja os confrontos das quartas da Copa Super 8

Quartas de final

  • Jogo 1: Pinheiros (1º) x Paulistano (8º)
  • Jogo 2: Flamengo (2º) x São José (7º)
  • Jogo 3: Minas (3º) x Corinthians (6º)
  • Jogo 4: Franca (4º) x Brasília (5º)

Semifinal

  • Jogo 1: Vencedor (1) x Vencedor (4)
  • Jogo 2: Vencedor (2) x Vencedor (3)

Final

  • Vencedor (1) x Vencedor (2)

➡️ Gigantes e 'ladrões': saiba quem domina o garrafão e a defesa no NBB 2025/26

Atual bicampeão consecutivo da Copa Super 8, o Flamengo entra na edição de 2026 com a missão de conquistar o tricampeonato seguido, feito que isolaria ainda mais o clube como a maior potência da competição. No total, o clube busca seu quinto troféu geral para a estante da Gávea.

