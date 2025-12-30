Além de ser despedida de 2025, a rodada do NBB desta segunda-feira (29) colocava em jogo o chaveamento da próxima Copa Super 8. O torneio está marcado para ser realizado entre os dias 24 e 31 de janeiro. Embora tenha vencido o Clássico da Rivalidade no Rio de Janeiro, o Flamengo não conseguiu ultrapassar o líder Pinheiros na tabela do campeonato nacional.

O que é a Copa Super 8?

O torneio acontece após o fim do primeiro turno do NBB e é um dos momentos mais eletrizantes do calendário do basquete nacional. Confira como funciona:

1 . Após a disputa das 12 semanas iniciais, o torneio reúne exclusivamente os 8 primeiros colocados do 1º turno do NBB; 2 . Disputado em mata-mata, com sete partidas eliminatórias: quatro quartas de final, duas semifinais e a grande final; 3 . O chaveamento é definido pela posição na tabela: 1º x 8º, 2º x 7º, 3º x 6º e 4º x 5º; 4 . Além do troféu, o campeão garante uma vaga direta na Basketball Champions League Americas (BCLA), o principal torneio de clubes do continente.

Tabela do NBB no primeiro turno

Posição Equipe Vitórias Derrotas 1º Pinheiros 17 2 2º Flamengo 17 2 3º Minas 16 3 4º Franca 16 3 5º Brasília 14 5 6º Corinthians 13 6 7º São José 12 7 8º Paulistano 11 8 9º Mogi 10 9 10º União Corinthians 9 10 11º Bauru 9 10 12º Unifacisa 9 10 13º Caxias do Sul 9 10 14º Cruzeiro 6 13 15º Pato Basquete 5 14 16º Fortaleza 4 15 17º Rio Claro 4 15 18º Osasco 4 15 19º Botafogo 3 16 20º Vasco 2 17

Mesmo que a campanha seja igual entre as equipes, o Pinheiros leva a vantagem sobre o Flamengo devido ao confronto direto – primeiro critério de desempate do NBB. O resultado negativo contra o clube paulista foi o segundo revés rubro-negro da atual temporada. Desde então, vivem uma sequência de seis vitórias consecutivas.

Pinheiros e Flamengo em disputa pelo NBB (Foto: Divulgação/NBB)

Veja os confrontos das quartas da Copa Super 8

Quartas de final

Jogo 1: Pinheiros (1º) x Paulistano (8º)

Jogo 2: Flamengo (2º) x São José (7º)

Jogo 3: Minas (3º) x Corinthians (6º)

Jogo 4: Franca (4º) x Brasília (5º)

Semifinal

Jogo 1: Vencedor (1) x Vencedor (4)

Jogo 2: Vencedor (2) x Vencedor (3)

Final

Vencedor (1) x Vencedor (2)

Atual bicampeão consecutivo da Copa Super 8, o Flamengo entra na edição de 2026 com a missão de conquistar o tricampeonato seguido, feito que isolaria ainda mais o clube como a maior potência da competição. No total, o clube busca seu quinto troféu geral para a estante da Gávea.