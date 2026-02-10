Flamengo perde para o Obras e amarga quarta derrota consecutiva na temporada

O momento é de turbulência para o basquete do Flamengo. Na noite da última segunda-feira (9), em Buenos Aires, o Rubro-Negro foi superado pelo Obras Sanitarias por 85 a 75. O resultado encerra a participação da equipe na fase de grupos da Basketball Champions League Americas (BCLA) de forma preocupante: o time comandado por Sergio Hernández agora soma quatro derrotas consecutivas somando todas as competições.

Flamengo vem de uma sequência de 4 derrotas seguidas (Foto: Reprodução / Instagram)

A sequência negativa começou na Copa Super 8, com a derrota para o Minas na semifinal por 93 a 80. Em seguida, pelo NBB, uma derrota elástica e inesperada para o Pato Basquete por 84 a 53. Já nesta janela argentina da BCLA, o time perdeu para o Nacional-URU (89 a 79) no domingo e, agora, para o Obras.

O primeiro tempo foi marcado pela instabilidade rubro-negra. o Flamengo inaugurou o marcador com Wesley e chegou a assumir a liderança momentânea no segundo quarto após bolas triplas de Kayo Gonçalves e Shaq Johnson. Porém, o Flamengo cometeu erros ofensivos e desperdiçou arremessos, permitindo que o Obras aproveitasse as falhas. Com a dificuldade do Flamengo em converter oportunidades, a equipe argentina foi para o intervalo vencendo por 41 a 30.

No segundo tempo, o rubro-negro ajustou a marcação e conseguiu reduzir a vantagem adversária, chegando a encostar no placar com uma bola de três de Gui Deodato ao fim do terceiro período. No último quarto, o duelo seguiu equilibrado com cestas de Shaq Johnson e Negrete mantendo o Flamengo na disputa, mas o Obras retomou a eficiência no ataque nos minutos finais. Apesar do esforço do time carioca em buscar a reação, os argentinos garantiram a vitória por 85 a 75.

Sequência de resultados negativos do Flamengo:

27/01/26 (Copa Super 8): Flamengo 80 x 93 Minas

04/02/26 (NBB): Pato 84 x 53 Flamengo

08/02/26 (BCLA): Nacional 89 x 79 Flamengo

09/02/26 (BCLA): Obras 85 x 75 Flamengo

Agora, o Flamengo precisará usar o tempo até o início do mata-mata para realizar ajustes profundos. O adversário nas quartas de final já está definido: o Astros de Jalisco, do México. Para avançar ao Final Four e seguir sonhando com o título continental, o Flamengo precisará recuperar a confiança e o basquete que o colocou como um dos favoritos no início da temporada.